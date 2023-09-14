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Без воды до вечера: кто из одесситов останется без снабжения (адреса)

14 сентября 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без воды до вечера: кто из одесситов останется без снабжения (адреса)
Отключение воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 14 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. В общей сложности поставки не будут на почти 10 улицах.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • ул. Толбухина, все дома;
  • ул. Люстдорфская дорога, 10 – 160 все дома;
  • пл. Толбухина, все дома;
  • ул. Ингле, все дома;
  • ул. Троицкая, 18 – 24 парных домов;
  • ул. Еврейская, 9 – 13 нечетные дома;
  • ул. Осипова, 4 – 10 парных домов;
  • ул. Пушкинская, 31 – 35 нечетные дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 21:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

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