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Без води до вечора — кому з одеситів відключили водопостачання сьогодні

2 серпня 2024 11:36
Верзілова Єлизавета - редактор
Відсутність води в Одесі сьогодні, 2 серпня: адреси
В Одесі діяють відключення води сьогодні, 2 серпня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 2 серпня, сотні жителів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Балківська — усі будинки;
  • вул. Дальницька — усі будинки;
  • вул. Мельникова — усі будинки;
  • вул. Миколаївська дорога, 245 —315;
  • ж/м Лузанівка — усі будинки;
  • вул. Новоберегова — усі будинки;
  • пров. Стурдзовський — усі будинки;
  • вул. Бернардацці — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що сьогодні, 1 серпня,  тисячі жителів Одеси будуть без світла через ремонтні роботи.  Електроенергію у будинки містян планують повністю повернути до 19:00. З переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.

Також ми повідомляли, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть, загрожують серйозні наслідки.

комунальні послуги Одеса ремонт Одеська область вода відсутність води

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