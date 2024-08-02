Отсутствие воды в Одессе сегодня, 2 августа: адреса

Без воды до вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение сегодня
Сегодня, 2 августа, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Балковская — все дома;
- ул. Дальницкая — все дома;
- ул. Мельникова — все дома;
- ул. Николаевская дорога, 245 — 315;
- ж/м Лузановка — все дома;
- ул. Новоберегова — все дома;
- пер. Стурдзовский — все дома;
- ул. Бернардацци — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что сегодня, 1 августа, тысячи жителей Одессы будут без света из-за ремонтных работ. Электроэнергию в дома горожан планируют полностью вернуть к 19:00 . Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
Также мы сообщали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены, грозят серьезные последствия.
Читайте Новини.LIVE!