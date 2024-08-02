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Без воды до вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение сегодня

2 августа 2024 11:36
Верзилова Єлизавета - редактор
Отсутствие воды в Одессе сегодня, 2 августа: адреса
В Одессе действуют отключения воды сегодня, 2 августа. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 2 августа, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Балковская — все дома;
  • ул. Дальницкая — все дома;
  • ул. Мельникова — все дома;
  • ул. Николаевская дорога, 245 — 315;
  • ж/м Лузановка — все дома;
  • ул. Новоберегова — все дома;
  • пер. Стурдзовский — все дома;
  • ул. Бернардацци — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что сегодня, 1 августа, тысячи жителей Одессы будут без света из-за ремонтных работ. Электроэнергию в дома горожан планируют полностью вернуть к 19:00 . Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Также мы сообщали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены, грозят серьезные последствия.

коммунальные услуги Одесса ремонт Одесская область вода отсутствие воды

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