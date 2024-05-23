Без води до завтрашнього вечора — кому з одеситів відключили водопостачання

Деяким одеситам відключили водопостачання до 24 травня. Ілюстративне фото: Freepik

До кінця наступної доби у деяких жителів Хаджибейського району Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути о 19:00 24 травня (п'ятниця). Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де відключили воду

Умова — усі будинки;

Героїв Зміїного (колишня Бородінська) — усі будинки;

Фруктова (колишня Марата) — усі будинки;

Острозька (колишня Амурська) — усі будинки;

Північна — усі будинки;

Тираспольське шосе — усі будинки;

Крайня — усі будинки;

Улітіна — усі будинки;

Обліпихова (колишня Самарська) — усі будинки;

Клинова — усі будинки;

Подільська — усі будинки;

Житомирська — усі будинки;

Проектна — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може становити 60%.

Також ми писали, що 23 травня на всій території Одещини протягом доби діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Перелік адрес можна переглянути за посиланням.