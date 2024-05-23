Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Без води до завтрашнього вечора — кому з одеситів відключили водопостачання arrow

Без води до завтрашнього вечора — кому з одеситів відключили водопостачання

23 травня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Без води до завтрашнього вечора — кому з одеситів відключили водопостачання
Деяким одеситам відключили водопостачання до 24 травня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

До кінця наступної доби у деяких жителів Хаджибейського району Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути о 19:00 24 травня (п'ятниця). Зазначимо, що  час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де відключили воду

  • Умова — усі будинки;
  • Героїв Зміїного (колишня Бородінська) — усі будинки; 
  • Фруктова (колишня Марата) — усі будинки; 
  • Острозька (колишня Амурська) — усі будинки; 
  • Північна — усі будинки; 
  • Тираспольське шосе — усі будинки;
  • Крайня — усі будинки;
  • Улітіна — усі будинки;
  • Обліпихова (колишня Самарська) — усі будинки;
  • Клинова — усі будинки;
  • Подільська — усі будинки; 
  • Житомирська — усі будинки;
  • Проектна — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може становити 60%.

Також ми писали, що 23 травня на всій території Одещини протягом доби діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00.  Перелік адрес можна переглянути за посиланням.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
водопостачання
вода
Новини Одеси
відсутність води

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ