Без води до завтрашнього вечора — кому з одеситів відключили водопостачання
До кінця наступної доби у деяких жителів Хаджибейського району Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути о 19:00 24 травня (п'ятниця). Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де відключили воду
- Умова — усі будинки;
- Героїв Зміїного (колишня Бородінська) — усі будинки;
- Фруктова (колишня Марата) — усі будинки;
- Острозька (колишня Амурська) — усі будинки;
- Північна — усі будинки;
- Тираспольське шосе — усі будинки;
- Крайня — усі будинки;
- Улітіна — усі будинки;
- Обліпихова (колишня Самарська) — усі будинки;
- Клинова — усі будинки;
- Подільська — усі будинки;
- Житомирська — усі будинки;
- Проектна — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може становити 60%.
Також ми писали, що 23 травня на всій території Одещини протягом доби діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Перелік адрес можна переглянути за посиланням.
Читайте Новини.LIVE!