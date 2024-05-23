Без воды до завтрашнего вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение
До конца следующих суток у некоторых жителей Хаджибейского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть в 19:00 24 мая (пятница). Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".
Где отключили воду
- Условие – все дома;
- Героев Змеиного (бывшая Бородинская) – все дома;
- Фруктовая (бывшая Марата) – все дома;
- Острожская (бывшая Амурская) – все дома;
- Северная – все дома;
- Тираспольское шоссе – все дома;
- Крайняя – все дома;
- Улитина – все дома;
- Облепихова (бывшая Самарская) – все дома;
- Клиновая – все дома;
- Подольская – все дома;
- Житомирская – все дома;
- Проектная – все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Также мы писали, что 23 мая на всей территории Одесxины в течение суток будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Список адресов можно просмотреть по ссылке.
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