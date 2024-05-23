Без воды до завтрашнего вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение

Некоторым одесситам отключили водоснабжение до 24 мая. Иллюстративное фото: Freepik

До конца следующих суток у некоторых жителей Хаджибейского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть в 19:00 24 мая (пятница). Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где отключили воду

Условие – все дома;

Героев Змеиного (бывшая Бородинская) – все дома;

Фруктовая (бывшая Марата) – все дома;

Острожская (бывшая Амурская) – все дома;

Северная – все дома;

Тираспольское шоссе – все дома;

Крайняя – все дома;

Улитина – все дома;

Облепихова (бывшая Самарская) – все дома;

Клиновая – все дома;

Подольская – все дома;

Житомирская – все дома;

Проектная – все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что 23 мая на всей территории Одесxины в течение суток будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Список адресов можно просмотреть по ссылке.