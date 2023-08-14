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Без води: коли одеситам повернуть постачання

14 серпня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без води: коли одеситам повернуть постачання
Жінка миє томати. Фото: .google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 14 серпня, деякі мешканці Одеси залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де не буде води в Одесі до 18:00

  • вул. Чорноморського козацтва, усі будинки;
  • вул. Отамана Головатого, усі будинки;
  • вул. Балківська, усі будинки;
  • вул. Маловського, усі будинки;
  • вул. Кутузова, усі будинки;
  • вул. Щеголева, усі будинки;
  • вул. Церковна, усі будинки;
  • вул. Скидановська, усі будинки.

Де не буде води в Одесі до 23:55

  • вул. Семена Палія, 73, 73/1, 77, 77/1, 77/2, 83, 83/1, 83/2, 83/3, 93, 99, 99в, 93 а; 
  • вул. Сахарова, 28, 22;
  • вул. Марсельська, 32, 32/1/2/3, 33, 34., 36, 38, 40, 46/1/2/3, 48, 48/1;
  • вул. Заболотного, 57, 57/2, 67, 67/1/2, 66, 66/260, 60, 62.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, частина українців можуть платити за комунальні послуги вчетверо менше. Йдеться про учасників бойових дій, яким передбачена знижка на оплату у розмірі 75%. Деталі читайте в матеріалі.

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