Без води: коли одеситам повернуть постачання

Жінка миє томати. Фото: .google

Сьогодні, 14 серпня, деякі мешканці Одеси залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де не буде води в Одесі до 18:00

вул. Чорноморського козацтва, усі будинки;

вул. Отамана Головатого, усі будинки;

вул. Балківська, усі будинки;

вул. Маловського, усі будинки;

вул. Кутузова, усі будинки;

вул. Щеголева, усі будинки;

вул. Церковна, усі будинки;

вул. Скидановська, усі будинки.

Де не буде води в Одесі до 23:55

вул. Семена Палія, 73, 73/1, 77, 77/1, 77/2, 83, 83/1, 83/2, 83/3, 93, 99, 99в, 93 а;

вул. Сахарова, 28, 22;

вул. Марсельська, 32, 32/1/2/3, 33, 34., 36, 38, 40, 46/1/2/3, 48, 48/1;

вул. Заболотного, 57, 57/2, 67, 67/1/2, 66, 66/260, 60, 62.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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