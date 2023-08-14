Без води: коли одеситам повернуть постачання
Сьогодні, 14 серпня, деякі мешканці Одеси залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі до 18:00
- вул. Чорноморського козацтва, усі будинки;
- вул. Отамана Головатого, усі будинки;
- вул. Балківська, усі будинки;
- вул. Маловського, усі будинки;
- вул. Кутузова, усі будинки;
- вул. Щеголева, усі будинки;
- вул. Церковна, усі будинки;
- вул. Скидановська, усі будинки.
Де не буде води в Одесі до 23:55
- вул. Семена Палія, 73, 73/1, 77, 77/1, 77/2, 83, 83/1, 83/2, 83/3, 93, 99, 99в, 93 а;
- вул. Сахарова, 28, 22;
- вул. Марсельська, 32, 32/1/2/3, 33, 34., 36, 38, 40, 46/1/2/3, 48, 48/1;
- вул. Заболотного, 57, 57/2, 67, 67/1/2, 66, 66/260, 60, 62.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, частина українців можуть платити за комунальні послуги вчетверо менше. Йдеться про учасників бойових дій, яким передбачена знижка на оплату у розмірі 75%. Деталі читайте в матеріалі.