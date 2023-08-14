Без воды: когда одесситам вернут снабжение

Женщина моет томаты. Фото: .google

Сегодня, 14 августа, некоторые жители Одессы остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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ул. Черноморского казачества, все дома;

ул. Атамана Головатого, все дома;

ул. Балковская, все дома;

ул. Маловского, все дома;

ул. Кутузова, все дома;

ул. Щеголева, все дома;

ул. Церковная, все дома;

ул. Скидановская, все дома.

Где не будет воды в Одессе до 23:55

ул. Семена Палия, 73, 73/1, 77, 77/1, 77/2, 83, 83/1, 83/2, 83/3, 93, 99, 99в, 93 а;

ул. Сахарова, 28, 22;

ул. Марсельская, 32, 32/1/2/3, 33, 34., 36, 38, 40, 46/1/2/3, 48, 48/1;

ул. Заболотного, 57, 57/2, 67, 67/1/2, 66, 66/260, 60, 62.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, часть украинцев могут платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше. Речь идет об участниках боевых действий, которым предусмотрена скидка на оплату в размере 75%. Детали читайте в материале.