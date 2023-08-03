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Без води майже до опівночі: де в Одесі відключать постачання

3 серпня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без води майже до опівночі: де в Одесі відключать постачання
Відключення води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні деякі мешканці міста залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами: 

  • Жевахова, усі будинки;
  • 7-а Пересипська, усі будинки;
  • Отамана Чепіги, усі будинки;
  • Локомотивна, усі будинки;
  • 8-го березня, усі будинки;
  • Марсельська, 22-24 усі будинки;
  • Кримська, 54-58 усі будинки;
  • Грецька, 34-52 парні будинки;
  • Дерибасівська, 17-33 непарні будинки;
  • Віцеадмірала Азарова, непарні  будинки;
  • просп. Гагаріна, 23/2-23/5 усі  будинки;
  • Вільямса, усі  будинки;
  • просп. Добровольського, 126 усі  будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути майже до всіх будинків орієнтовно о 17:00. Однак у мешканців просп. Добровольського вода з’явиться о 23:00. 

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зробили важливе уточнення щодо нових правил використання артезіанських свердловин. У відомстві заявили, що вони не торкнуться простих громадян.

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