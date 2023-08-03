Без води майже до опівночі: де в Одесі відключать постачання
Сьогодні деякі мешканці міста залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- Жевахова, усі будинки;
- 7-а Пересипська, усі будинки;
- Отамана Чепіги, усі будинки;
- Локомотивна, усі будинки;
- 8-го березня, усі будинки;
- Марсельська, 22-24 усі будинки;
- Кримська, 54-58 усі будинки;
- Грецька, 34-52 парні будинки;
- Дерибасівська, 17-33 непарні будинки;
- Віцеадмірала Азарова, непарні будинки;
- просп. Гагаріна, 23/2-23/5 усі будинки;
- Вільямса, усі будинки;
- просп. Добровольського, 126 усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути майже до всіх будинків орієнтовно о 17:00. Однак у мешканців просп. Добровольського вода з’явиться о 23:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зробили важливе уточнення щодо нових правил використання артезіанських свердловин. У відомстві заявили, що вони не торкнуться простих громадян.