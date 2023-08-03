Без води майже до опівночі: де в Одесі відключать постачання

Відключення води. Фото: google

Сьогодні деякі мешканці міста залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

Жевахова, усі будинки;

7-а Пересипська, усі будинки;

Отамана Чепіги, усі будинки;

Локомотивна, усі будинки;

8-го березня, усі будинки;

Марсельська, 22-24 усі будинки;

Кримська, 54-58 усі будинки;

Грецька, 34-52 парні будинки;

Дерибасівська, 17-33 непарні будинки;

Віцеадмірала Азарова, непарні будинки;

просп. Гагаріна, 23/2-23/5 усі будинки;

Вільямса, усі будинки;

просп. Добровольського, 126 усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути майже до всіх будинків орієнтовно о 17:00. Однак у мешканців просп. Добровольського вода з’явиться о 23:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зробили важливе уточнення щодо нових правил використання артезіанських свердловин. У відомстві заявили, що вони не торкнуться простих громадян.