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Без воды почти до полуночи: где в Одессе отключат снабжение

3 августа 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без воды почти до полуночи: где в Одессе отключат снабжение
Отключение воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • Жевахова, все дома;
  • 7-я Пересыпская, все дома;
  • Атамана Чепиги, все дома;
  • Локомотивная, все дома;
  • 8 марта, все дома;
  • Марсельская, 22-24 все дома;
  • Крымская, 54-58 все дома;
  • Греческая, 34-52 парные дома;
  • Дерибасовская, 17-33 нечетные дома;
  • Вицеадмирала Азарова, нечетные дома;
  • просп. Гагарина, 23/2-23/5 все дома;
  • Уильямса, все дома;
  • просп. Добровольского, 126 все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть почти во все дома ориентировочно в 17:00. Однако у жителей просп. Добровольская вода появится в 23:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сделали важное уточнение новых правил использования артезианских скважин. В ведомстве заявили, что они не коснутся простых граждан.

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