Без воды почти до полуночи: где в Одессе отключат снабжение
Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- Жевахова, все дома;
- 7-я Пересыпская, все дома;
- Атамана Чепиги, все дома;
- Локомотивная, все дома;
- 8 марта, все дома;
- Марсельская, 22-24 все дома;
- Крымская, 54-58 все дома;
- Греческая, 34-52 парные дома;
- Дерибасовская, 17-33 нечетные дома;
- Вицеадмирала Азарова, нечетные дома;
- просп. Гагарина, 23/2-23/5 все дома;
- Уильямса, все дома;
- просп. Добровольского, 126 все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть почти во все дома ориентировочно в 17:00. Однако у жителей просп. Добровольская вода появится в 23:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сделали важное уточнение новых правил использования артезианских скважин. В ведомстве заявили, что они не коснутся простых граждан.