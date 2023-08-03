Без воды почти до полуночи: где в Одессе отключат снабжение

Отключение воды. Фото: google

Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

Жевахова, все дома;

7-я Пересыпская, все дома;

Атамана Чепиги, все дома;

Локомотивная, все дома;

8 марта, все дома;

Марсельская, 22-24 все дома;

Крымская, 54-58 все дома;

Греческая, 34-52 парные дома;

Дерибасовская, 17-33 нечетные дома;

Вицеадмирала Азарова, нечетные дома;

просп. Гагарина, 23/2-23/5 все дома;

Уильямса, все дома;

просп. Добровольского, 126 все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть почти во все дома ориентировочно в 17:00. Однако у жителей просп. Добровольская вода появится в 23:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сделали важное уточнение новых правил использования артезианских скважин. В ведомстве заявили, что они не коснутся простых граждан.