Без води майже цілий день — кому з одеситів відключили водопостачання
Сьогодні, 3 травня, у деяких одеситів не буде води до вечора через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00, час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже не виключені й аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Євгена Чикаленка, 66 — 76;
- Академіка Корольова,76 — 94;
- Ільфа і Петрова вул., 31а, 35б, 37, 37а, 39.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонт й електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, проте декому навіть раніше. Перелік адрес відключень можна переглянути тут.
Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
Читайте Новини.LIVE!