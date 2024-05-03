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Без води майже цілий день — кому з одеситів відключили водопостачання

3 травня 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Без води майже цілий день — кому з одеситів відключили водопостачання
У деяких одеситів не буде води до вечора. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 3 травня, у деяких одеситів не буде води до вечора через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00, час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже не виключені й аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Євгена Чикаленка, 66 — 76;
  • Академіка Корольова,76 — 94;
  • Ільфа і Петрова вул.,  31а, 35б, 37, 37а, 39.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонт й електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, проте декому навіть раніше. Перелік адрес відключень можна переглянути тут.

Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

комунальні послуги
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Одеська область
вода
Новини Одеси
відсутність води

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