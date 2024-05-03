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Без воды почти целый день — кому из одесситов отключили водоснабжение

3 мая 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Без воды почти целый день — кому из одесситов отключили водоснабжение
У некоторых одесситов не будет воды до вечера. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 3 мая, у некоторых одесситов не будет воды до вечера из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:00, время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь не исключены и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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  • Евгения Чикаленко, 66 — 76;
  • Академика Королева,76 — 94;
  • Ильфа и Петрова ул., 31а, 35б, 37, 37а, 39.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что сегодня, 3 мая, тысячи одесситов остались без света. Энергетики сейчас производят ремонт и электроснабжение в домах горожан обещают полностью восстановить до 19:00, однако некоторым даже раньше. Список адресов отключений можно просмотреть здесь.

Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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