Без воды почти целый день — кому из одесситов отключили водоснабжение

У некоторых одесситов не будет воды до вечера. Фото: Depositphotos

Сегодня, 3 мая, у некоторых одесситов не будет воды до вечера из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:00, время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь не исключены и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Евгения Чикаленко, 66 — 76;

Академика Королева,76 — 94;

Ильфа и Петрова ул., 31а, 35б, 37, 37а, 39.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что сегодня, 3 мая, тысячи одесситов остались без света. Энергетики сейчас производят ремонт и электроснабжение в домах горожан обещают полностью восстановить до 19:00, однако некоторым даже раньше. Список адресов отключений можно просмотреть здесь.

Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.