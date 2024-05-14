Без води цілий день — кому з одеситів відключили водопостачання

Одеситам відключать водопостачання сьогодні, 14 травня. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, 14 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи до пізнього вечора. Водопостачання містянам планують повернути о 23:30, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

просп.Добровольського, 123 — 153, 112 — 128;

Владислава Бувалкіна, 2 — 8,

Віталія Блажка, 10;

Паустовського, 3 — 29, 2 —12;

с Ілічанка — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми писали, що сьогодні, 14 травня, тисячі одеситів залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі проводять ремонти, а електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00. Повний перелік адрес можна подивитись за посиланням.