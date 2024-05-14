Без воды целый день — кому из одесситов отключили водоснабжение

Одесситам отключат водоснабжение сегодня, 14 мая. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня, 14 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ до позднего вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть в 23:30, но время выполнения работ может изменяться, как и список адресов. Ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

просп.Добровольского, 123 — 153, 112 — 128;

Владислава Бувалкина, 2 — 8,

Виталия Блажко, 10;

Паустовского, 3 — 29, 2 —12;

с Иличанка — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что сегодня, 14 мая, тысячи одесситов остались без света до вечера. Энергетики сейчас проводят ремонты, а электроснабжение в домах горожан обещают полностью восстановить до 19:00. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке.