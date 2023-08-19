Тисячі одеситів залишилися без води

Кіт намагається пити воду з крана. Фото: pixabay

Сьогодні, 19 серпня, тисячі одеситів залишилися без водопостачання. Це пов'язано з аварійно-ремонтними роботами на ділянках міста.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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вул. Люстдорфська дорога, 92-96 — усі будинки;

вул. Інглезі, 5;

вул. Академіка Корольова, 1б-5;

вул. Педагогічна, 15-15а;

вул. Андрієвського, 14-16;

вул. Церковна, 19-27.

Водопостачання у будинки планують повернути до 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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