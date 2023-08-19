Тисячі одеситів залишилися без води

Без води у спеку: які будинки залишилися без водопостачання
Сьогодні, 19 серпня, тисячі одеситів залишилися без водопостачання. Це пов'язано з аварійно-ремонтними роботами на ділянках міста.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води
- вул. Люстдорфська дорога, 92-96 — усі будинки;
- вул. Інглезі, 5;
- вул. Академіка Корольова, 1б-5;
- вул. Педагогічна, 15-15а;
- вул. Андрієвського, 14-16;
- вул. Церковна, 19-27.
Водопостачання у будинки планують повернути до 20:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, частина українців можуть платити за комунальні послуги вчетверо менше. Йдеться про учасників бойових дій, яким передбачена знижка на оплату у розмірі 75%. Деталі читайте в матеріалі.