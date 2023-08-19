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Без води у спеку: які будинки залишилися без водопостачання

19 серпня 2023 14:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися без води
Кіт намагається пити воду з крана. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 19 серпня, тисячі одеситів залишилися без водопостачання. Це пов'язано з аварійно-ремонтними роботами на ділянках міста.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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  • вул. Люстдорфська дорога, 92-96 — усі будинки;
  • вул. Інглезі, 5;
  • вул. Академіка Корольова, 1б-5;
  • вул. Педагогічна, 15-15а;
  • вул. Андрієвського, 14-16;
  • вул. Церковна, 19-27.

Водопостачання у будинки планують повернути до 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, частина українців можуть платити за комунальні послуги вчетверо менше. Йдеться про учасників бойових дій, яким передбачена знижка на оплату у розмірі 75%. Деталі читайте в матеріалі.

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