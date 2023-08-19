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Без воды в жару: какие дома остались без водоснабжения

19 августа 2023 14:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались без воды
Кот пытается пить воду из крана. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 19 августа, тысячи одесситов остались без водоснабжения. Это связано с аварийно-ремонтными работами на участках города.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды

  • ул. Люстдорфская дорога, 92-96 — все дома;
  • ул. Инглези, 5;
  • ул. Академика Королева, 1б-5;
  • ул. Педагогическая, 15-15а;
  • ул. Андриевского, 14-16;
  • ул. Церковная, 19–27.

Водоснабжение в дома планируют вернуть к 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, часть украинцев могут платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше. Речь идет об участниках боевых действий, которым предусмотрена скидка на оплату в размере 75%. Детали читайте в материале.

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