Тысячи одесситов остались без воды

Без воды в жару: какие дома остались без водоснабжения
Сегодня, 19 августа, тысячи одесситов остались без водоснабжения. Это связано с аварийно-ремонтными работами на участках города.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды
- ул. Люстдорфская дорога, 92-96 — все дома;
- ул. Инглези, 5;
- ул. Академика Королева, 1б-5;
- ул. Педагогическая, 15-15а;
- ул. Андриевского, 14-16;
- ул. Церковная, 19–27.
Водоснабжение в дома планируют вернуть к 20:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, часть украинцев могут платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше. Речь идет об участниках боевых действий, которым предусмотрена скидка на оплату в размере 75%. Детали читайте в материале.