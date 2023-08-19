Тысячи одесситов остались без воды

Кот пытается пить воду из крана. Фото: pixabay

Сегодня, 19 августа, тысячи одесситов остались без водоснабжения. Это связано с аварийно-ремонтными работами на участках города.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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ул. Люстдорфская дорога, 92-96 — все дома;

ул. Инглези, 5;

ул. Академика Королева, 1б-5;

ул. Педагогическая, 15-15а;

ул. Андриевского, 14-16;

ул. Церковная, 19–27.

Водоснабжение в дома планируют вернуть к 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, часть украинцев могут платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше. Речь идет об участниках боевых действий, которым предусмотрена скидка на оплату в размере 75%. Детали читайте в материале.