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Головна Одеса Без заходів і продажу палива: у Криму запровадили обмеження

Без заходів і продажу палива: у Криму запровадили обмеження

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 00:19
У Криму 21 червня 2026 року ввели низку екстрених обмежень
Черга на АЗС у Саках. Фото ілюстративне: REUTERS/Alexey Pavlishak

У Криму в неділю, 21 червня, запровадили екстрені обмеження. Зокрема, йдеться про відмову від усіх вуличних заходів, скорочення графіку роботи магазинів і скасування паромів. Причиною таких нововведень є "останні події на півострові та необхідність оперативного коригування логістики".

Про це повідомив окупаційний мер Севастополя Михайло Развожаєв, передає Новини.LIVE.

У Криму ввели екстрені обмеження
Скриншот повідомлення РаZVожаев/Telegram

Які обмеження запроваджують у Криму

У понеділок і вівторок, 22 і 23 червня, паливо в місті не продаватимуть, а скористатися заправкою зможе лише транспорт спецслужб, які забезпечують життєдіяльність міста.

Громадський транспорт курсуватиме від 05:30 до 21:00. Пароми взагалі припинять роботу — не скасують лише пасажирські катери.

ТЦ, супермаркети та гіпермаркети працюватимуть від 07:00 до 20:00, кафе та точки громадського харчування — від 08:00 до 20:00, а дрібні магазини, кіоски та аптеки визначать графік роботи самостійно.

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Вуличне освітлення не включатимуть. Через ризик перенавантаження електричних мереж за межами Севастополя можуть запровадити графіки відключень світла.

Вуличні заходи, починаючи від 22 червня, не проводитимуть.

"Прошу поставитися з розумінням до запроваджених обмежень. Вони необхідні для забезпечення безпеки та стабільності в поточних умовах. Разом ми з усіма тимчасовими труднощами обов'язково впораємося", — заявив Развожаєв.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на представника Головного управління розвідки Андрія Юсова повідомляв, що війна між РФ і Україною ведеться не лише на передовій. Триває боротьба за постачання для військ. Зокрема, Сили оборони атакують на території Криму логістичні маршрути та об'єкти, які забезпечують окупаційну армію.

Також Новини.LIVE з посиланням на речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука писав, що окупаційна влада намагається посилити оборону тимчасово окупованого Криму. Росіяни бояться загроз із боку України. Зокрема, йдеться про висадку десанту.

Крим війна в Україні обмеження
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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