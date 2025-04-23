Завтра одеситам психологи надаватимуть консультації з ментального здоров'я

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Отримати консультацію психолога, його підтримку та допомогу зможуть одесити вже цього четверга і абсолютно безкоштовно. Така акція проводитиметься у медустановах міста 24 квітня у день усвідомленості.

Про це повідомляє преслужба Одеської мерії.

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Ментальне здоров'я

Завтра лікарі міських медзакладів проводитимуть безкоштовні консультації щодо важливості піклування про своє ментальне здоров’я. Крім того, фахівці надаватимуть рекомендації щодо збереження психіки дітей і дорослих та способів самодопомоги у складних ситуаціях. Звернутися до психологів зможе абсолютно кожен охочий.

"24 квітня всі охочі можуть звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра для вирішення питань, пов’язаних з ментальним здоров’ям у дорослих та дітей", — йдеться у повідомленні мерії.

Куди звернутися

Одесити завтра зможуть безкоштовно звернутися для отримання психологічної допомоги до медзакладів міста. Лікарі та психологи медзакладів будут працювати весь день за наступними адресами:

Консультативно-діагностичний центр № 6, вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 3-й поверх, кабінет психолога № 316, з 9:00 до 13:00.

Консультативно-діагностичний центр № 29, ул. Академіка Заболотного, 13а, 1-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 1, з 9:00 до 13:00;

вул. Академіка Заболотного, 32а, 1-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 10 – з 8:00 до 14:00; 2-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 12а — з 14:00 до 19:00; кабінет сімейного лікаря № 12б — з 14:00 до 17:00;

вул. Кримська, 66, 1-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 23, з 8:00 до 16:00.

Міська клінічна лікарня № 1, консультативно-діагностичне відділення

вул. Болгарська, 38, 2-й поверх, кабінет психолога № 201 – з 8:00 до 15:00; кабінет психотерапевта № 202 – з 9:00 до 16:00.

Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, кабінет психолога № 19, з 10:00 до 13:00.

Міська лікарня № 8, консультативно-діагностичне відділення

Фонтанська дор., 110, реабілітаційний корпус, 1-й поверх, кабінет № 1, з 9:00 до 14:00.

Міська клінічна лікарня № 10, діагностично-консультативний центрвул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, вхід № 1, 2-й поверх, кабінет терапевта № 4 – з 8:00 до 12:00; 3-й поверх, Центр ментального здоров’я, кабінет психолога – з 12:30 до 15:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2, кабінети сімейних лікарів з 8:00 до 20:00 за адресами: пров. Обсерваторний, 8; вул. Добровольців (вул. Маршала Говорова), 26; вул. Сегедська, 16; вул. Пастера, 56; вул. Базарна, 77.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 кабінети сімейних лікарів з 8:00 до 19:00 за адресами:Фонтанська дор., 30/32;Фонтанська дор., 110;вул. Сім’ї Глодан (вул. Ільфа та Петрова), 63/1; пров. Рислінга (Ушакова), 9; вул. Наукова (Шишкіна), 48/1; Люстдорфська дор., 170; вул. Юхима Геллера, 43.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4. Вул. Левітана, 62, 2-й поверх, кабінети сімейних лікарів, з 9:00 до 17:00

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5. Кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 19:00 за адресами:вул. Семена Палія, 58; вул. Семена Палія, 88; вул. Академіка Заболотного, 41а; вул. Академіка Заболотного, 59/1; вул. Давида Ойстраха, 7; просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 159, кабінети психологів № 5, 7, з 9:00 до 19:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16. Кабінети сімейних лікарів з 8:00 до 20:00 за адресами: вул. Івана та Юрія Лип, 1; вул. Юхима Фесенка, 11;вул. Бугаївська, 46; вул. Болгарська, 38; вул. Житомирська, 2, 3-й поверх, кабінет психолога № 327, з 8:00 до 14:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18. Кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 16:00. Вул. Героїв оборони Одеси, 52; вул. Отамана Чепіги, 54; вул. Торгова, 29/31.

Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. Академіка Б.Я. Резніка. Вул. Всеволода Змієнка (Дворянська), 10, 1-й поверх, кабінет № 14 – з 13:00 до 16:00;

Дитяча міська поліклініка № 1 прийом лікарів-педіатрів з 09:00 до 17:00: вул. Праведників світу, 36; вул. Отамана Чепіги, 54.

Дитяча міська поліклініка № 2. Вул. Владислава Бувалкіна (Бочарова), 59, 3-й поверх, кабінет № 330 — з 9:00 до 14:00.

Дитяча міська поліклініка № 3. Прийом лікарів-педіатрів з 08:00 до 20:00: вул. Єврейська, 11; вул. Павла Зеленого (Коблевська), 14/16.

Дитяча міська поліклініка № 4. Вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, 2-й поверх, кабінети педіатрів, з 09:00 до 19:00.

Дитяча міська поліклініка № 5. Вул. Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 80, 4-й поверх, кабінет № 41, з 10:00 до 16:00.

Дитяча міська поліклініка № 7. вул. Старопортофранківська, 46, 2-й поверх, кабінет клінічного психолога № 23, з 9:00 до 12:00.

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