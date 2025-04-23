Завтра одеситам психологи надаватимуть консультації з ментального здоров'я

Безкоштовна консультація психолога — куди звертатися одеситам
Отримати консультацію психолога, його підтримку та допомогу зможуть одесити вже цього четверга і абсолютно безкоштовно. Така акція проводитиметься у медустановах міста 24 квітня у день усвідомленості.
Про це повідомляє преслужба Одеської мерії.
Ментальне здоров'я
Завтра лікарі міських медзакладів проводитимуть безкоштовні консультації щодо важливості піклування про своє ментальне здоров’я. Крім того, фахівці надаватимуть рекомендації щодо збереження психіки дітей і дорослих та способів самодопомоги у складних ситуаціях. Звернутися до психологів зможе абсолютно кожен охочий.
"24 квітня всі охочі можуть звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра для вирішення питань, пов’язаних з ментальним здоров’ям у дорослих та дітей", — йдеться у повідомленні мерії.
Куди звернутися
Одесити завтра зможуть безкоштовно звернутися для отримання психологічної допомоги до медзакладів міста. Лікарі та психологи медзакладів будут працювати весь день за наступними адресами:
- Консультативно-діагностичний центр № 6, вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 3-й поверх, кабінет психолога № 316, з 9:00 до 13:00.
- Консультативно-діагностичний центр № 29, ул. Академіка Заболотного, 13а, 1-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 1, з 9:00 до 13:00;
- вул. Академіка Заболотного, 32а, 1-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 10 – з 8:00 до 14:00; 2-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 12а — з 14:00 до 19:00; кабінет сімейного лікаря № 12б — з 14:00 до 17:00;
- вул. Кримська, 66, 1-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 23, з 8:00 до 16:00.
- Міська клінічна лікарня № 1, консультативно-діагностичне відділення
- вул. Болгарська, 38, 2-й поверх, кабінет психолога № 201 – з 8:00 до 15:00; кабінет психотерапевта № 202 – з 9:00 до 16:00.
- Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка
- вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, кабінет психолога № 19, з 10:00 до 13:00.
- Міська лікарня № 8, консультативно-діагностичне відділення
- Фонтанська дор., 110, реабілітаційний корпус, 1-й поверх, кабінет № 1, з 9:00 до 14:00.
- Міська клінічна лікарня № 10, діагностично-консультативний центрвул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, вхід № 1, 2-й поверх, кабінет терапевта № 4 – з 8:00 до 12:00; 3-й поверх, Центр ментального здоров’я, кабінет психолога – з 12:30 до 15:00.
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №2, кабінети сімейних лікарів з 8:00 до 20:00 за адресами: пров. Обсерваторний, 8; вул. Добровольців (вул. Маршала Говорова), 26; вул. Сегедська, 16; вул. Пастера, 56; вул. Базарна, 77.
- Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 кабінети сімейних лікарів з 8:00 до 19:00 за адресами:Фонтанська дор., 30/32;Фонтанська дор., 110;вул. Сім’ї Глодан (вул. Ільфа та Петрова), 63/1; пров. Рислінга (Ушакова), 9; вул. Наукова (Шишкіна), 48/1; Люстдорфська дор., 170; вул. Юхима Геллера, 43.
- Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4. Вул. Левітана, 62, 2-й поверх, кабінети сімейних лікарів, з 9:00 до 17:00
- Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5. Кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 19:00 за адресами:вул. Семена Палія, 58; вул. Семена Палія, 88; вул. Академіка Заболотного, 41а; вул. Академіка Заболотного, 59/1; вул. Давида Ойстраха, 7; просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 159, кабінети психологів № 5, 7, з 9:00 до 19:00.
- Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16. Кабінети сімейних лікарів з 8:00 до 20:00 за адресами: вул. Івана та Юрія Лип, 1; вул. Юхима Фесенка, 11;вул. Бугаївська, 46; вул. Болгарська, 38; вул. Житомирська, 2, 3-й поверх, кабінет психолога № 327, з 8:00 до 14:00.
- Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18. Кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 16:00. Вул. Героїв оборони Одеси, 52; вул. Отамана Чепіги, 54; вул. Торгова, 29/31.
- Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. Академіка Б.Я. Резніка. Вул. Всеволода Змієнка (Дворянська), 10, 1-й поверх, кабінет № 14 – з 13:00 до 16:00;
- Дитяча міська поліклініка № 1 прийом лікарів-педіатрів з 09:00 до 17:00: вул. Праведників світу, 36; вул. Отамана Чепіги, 54.
- Дитяча міська поліклініка № 2. Вул. Владислава Бувалкіна (Бочарова), 59, 3-й поверх, кабінет № 330 — з 9:00 до 14:00.
- Дитяча міська поліклініка № 3. Прийом лікарів-педіатрів з 08:00 до 20:00: вул. Єврейська, 11; вул. Павла Зеленого (Коблевська), 14/16.
- Дитяча міська поліклініка № 4. Вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, 2-й поверх, кабінети педіатрів, з 09:00 до 19:00.
- Дитяча міська поліклініка № 5. Вул. Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 80, 4-й поверх, кабінет № 41, з 10:00 до 16:00.
- Дитяча міська поліклініка № 7. вул. Старопортофранківська, 46, 2-й поверх, кабінет клінічного психолога № 23, з 9:00 до 12:00.
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