Завтра одесситам психологи будут предоставлять консультации по ментальному здоровью

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Получить консультацию психолога, его поддержку и помощь смогут одесситы уже в этот четверг и абсолютно бесплатно. Такая акция будет проводиться в медучреждениях города 24 апреля в день осознанности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

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Ментальное здоровье

Завтра врачи городских медучреждений будут проводить бесплатные консультации по поводу важности заботы о своем ментальном здоровье. Кроме того, специалисты будут давать рекомендации по сохранению психики детей и взрослых и способов самопомощи в сложных ситуациях. Обратиться к психологам сможет абсолютно каждый желающий.

"24 апреля все желающие могут обратиться к своему семейному врачу или педиатру для решения вопросов, связанных с ментальным здоровьем у взрослых и детей",— говорится в сообщении мэрии.

Куда обратиться

Одесситы завтра смогут бесплатно обратиться для получения психологической помощи в медучреждения города. Врачи и психологи медучреждений будут работать весь день по следующим адресам:

Консультативно-диагностический центр № 6, ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 3-й этаж, кабинет психолога № 316, с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр № 29, ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинет семейного врача № 1, с 9:00 до 13:00;

ул. Академика Заболотного, 32а, 1-й этаж, кабинет семейного врача № 10 — с 8:00 до 14:00; 2-й этаж, кабинет семейного врача № 12а — с 14:00 до 19:00; кабинет семейного врача № 12б — с 14:00 до 17:00;

ул. Крымская, 66, 1-й этаж, кабинет семейного врача № 23, с 8:00 до 16:00.

Городская клиническая больница № 1, консультативно-диагностическое отделение

ул. Болгарская, 38, 2-й этаж, кабинет психолога № 201 - с 8:00 до 15:00; кабинет психотерапевта № 202 - с 9:00 до 16:00.

Городская больница № 5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет психолога № 19, с 10:00 до 13:00.

Городская больница № 8, консультативно-диагностическое отделение

Фонтанская дор., 110, реабилитационный корпус, 1-й этаж, кабинет № 1, с 9:00 до 14:00.

Городская клиническая больница № 10, диагностически-консультативный центр ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, вход № 1, 2-й этаж, кабинет терапевта № 4 — с 8:00 до 12:00; 3-й этаж, Центр ментального здоровья, кабинет психолога — с 12:30 до 15:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2, кабинеты семейных врачей с 8:00 до 20:00 по адресам: пер. Обсерваторный, 8; ул. Добровольцев (ул. Маршала Говорова), 26; ул. Сегедская, 16; ул. Пастера, 56; ул. Базарная, 77.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 кабинеты семейных врачей с 8:00 до 19:00 по адресам: Фонтанская дор., 30/32; Фонтанская дор., 110; ул. Семьи Глодан (ул. Ильфа и Петрова), 63/1; переулок Рислинга (Ушакова), 9; ул. Научная (Шишкина), 48/1; Люстдорфская дор., 170; ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 4. Ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей, с 9:00 до 17:00

Центр первичной медико-санитарной помощи № 5. Кабинеты семейных врачей с 9:00 до 19:00 по адресам: ул. Семена Палия, 58; ул. Семена Палия, 88; ул. Академика Заболотного, 41а; ул. Академика Заболотного, 59/1; ул. Давида Ойстраха, 7; просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 159, кабинеты психологов № 5, 7, с 9:00 до 19:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 16. Кабинеты семейных врачей с 8:00 до 20:00 по адресам: ул. Ивана и Юрия Лип, 1; ул. Ефима Фесенко, 11; ул. Бугаевская, 46; ул. Болгарская, 38; ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет психолога № 327, с 8:00 до 14:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 18. Кабинеты семейных врачей с 9:00 до 16:00. Ул. Героев обороны Одессы, 52; ул. Атамана Чепиги, 54; ул. Торговая, 29/31.

Детский консультативно-диагностический центр им. Академика Б.Я. Резника. Ул. Всеволода Змиенко (Дворянская), 10, 1-й этаж, кабинет № 14 - с 13:00 до 16:00;

Детская городская поликлиника № 1 прием врачей-педиатров с 09:00 до 17:00: ул. Праведников мира, 36; ул. Атамана Чепиги, 54.

Детская городская поликлиника № 2. Владислава Бувалкина (Бочарова), 59, 3-й этаж, кабинет № 330 - с 9:00 до 14:00.

Детская городская поликлиника № 3. Прием врачей-педиатров с 08:00 до 20:00: ул. Еврейская, 11; ул. Павла Зеленого (Коблевская), 14/16.

Детская городская поликлиника № 4. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, 2-й этаж, кабинеты педиатров, с 09:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника № 5. Ул. Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 80, 4-й этаж, кабинет № 41, с 10:00 до 16:00.

Детская городская поликлиника № 7. ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, кабинет клинического психолога № 23, с 9:00 до 12:00.

Напомним, недавно мы писали о том, носители каких имен всегда всем недовольны. А также о правилах этикета в обществе.