Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Безкоштовні залізничні поїздки для одеситів — як скористатися

Безкоштовні залізничні поїздки для одеситів — як скористатися

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 13:59
Як одеситам скористатися новою програмою від "Укрзалізниці"
Потяг на вокзалі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні стартував тест програми безкоштовних залізничних поїздок на загальну відстань 3000 кілометрів. Можна оформити до чотирьох подорожей. Програма створена для підтримки мешканців прифронтових регіонів у зимовий період.

Новини.LIVE розповідають, як одеситам скористатися безоплатним проїздом.

Реклама
Читайте також:

Безкоштовні квитки

З 3 грудня у додатку "Укрзалізниця" запрацювала можливість оформити безкоштовні квитки в межах програми "3000 км по Україні". Одесити можуть обрати до чотирьох подорожей, загальна довжина яких не має перевищувати 3000 кілометрів. Вона діє на 24 напрямках, зокрема на маршрутах Одеса–Запоріжжя та Дніпро–Одеса.

На окремих напрямках передбачені дитячі вагони, у яких також доступні безкоштовні місця. Кілометри списуються автоматично після оформлення квитка, а використати їх можна до кінця 2026 року.

Як скористатися

Щоб отримати безкоштовний квиток, потрібно встановити або оновити застосунок "Укрзалізниця" та підтвердити акаунт через Дія.Підпис. Після цього слід натиснути на іконку "3000", обрати опцію "Взяти участь" і вибрати поїзд, позначений відповідним символом. Вартість такого квитка буде покрита за рахунок кілометрового ліміту.

Для жителів Одеси це шанс безкоштовно подорожувати Україною. Ініціатива має на меті підтримати пересування громадян у складний зимовий період та розширити можливості внутрішнього туризму.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Молдова змінила правила в'їзду до країни. Також ми писали про те, які квитки на потяг не можна буде купити після 14 грудня.

Одеса Укрзалізниця подорож Одеська область Новини Одеси потяг
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації