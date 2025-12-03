Як одеситам скористатися новою програмою від "Укрзалізниці"

Потяг на вокзалі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні стартував тест програми безкоштовних залізничних поїздок на загальну відстань 3000 кілометрів. Можна оформити до чотирьох подорожей. Програма створена для підтримки мешканців прифронтових регіонів у зимовий період.

Новини.LIVE розповідають, як одеситам скористатися безоплатним проїздом.

Безкоштовні квитки

З 3 грудня у додатку "Укрзалізниця" запрацювала можливість оформити безкоштовні квитки в межах програми "3000 км по Україні". Одесити можуть обрати до чотирьох подорожей, загальна довжина яких не має перевищувати 3000 кілометрів. Вона діє на 24 напрямках, зокрема на маршрутах Одеса–Запоріжжя та Дніпро–Одеса.

На окремих напрямках передбачені дитячі вагони, у яких також доступні безкоштовні місця. Кілометри списуються автоматично після оформлення квитка, а використати їх можна до кінця 2026 року.

Як скористатися

Щоб отримати безкоштовний квиток, потрібно встановити або оновити застосунок "Укрзалізниця" та підтвердити акаунт через Дія.Підпис. Після цього слід натиснути на іконку "3000", обрати опцію "Взяти участь" і вибрати поїзд, позначений відповідним символом. Вартість такого квитка буде покрита за рахунок кілометрового ліміту.

Для жителів Одеси це шанс безкоштовно подорожувати Україною. Ініціатива має на меті підтримати пересування громадян у складний зимовий період та розширити можливості внутрішнього туризму.

