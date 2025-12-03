Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Бесплатные ЖД поездки для одесситов — как воспользоваться

Бесплатные ЖД поездки для одесситов — как воспользоваться

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 13:59
Как одесситам воспользоваться новой программой от "Укрзализныци"
Поезд на вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине стартовал тест программы бесплатных железнодорожных поездок на общее расстояние 3000 километров. Можно оформить до четырех путешествий. Программа создана для поддержки жителей прифронтовых регионов в зимний период.

Новини.LIVE рассказывают, как одесситам воспользоваться бесплатным проездом.

Реклама
Читайте также:

Бесплатные билеты

С 3 декабря в приложении "Укрзализныця" заработала возможность оформить бесплатные билеты в рамках программы "3000 км по Украине". Одесситы могут выбрать до четырех путешествий, общая длина которых не должна превышать 3000 километров. Она действует на 24 направлениях, в частности на маршрутах Одесса—Запорожье и Днепр—Одесса.

На отдельных направлениях предусмотрены детские вагоны, в которых также доступны бесплатные места. Километры списываются автоматически после оформления билета, а использовать их можно до конца 2026 года.

Как воспользоваться

Чтобы получить бесплатный билет, нужно установить или обновить приложение "Укрзализныця" и подтвердить аккаунт через Дія.Підпис. После этого следует нажать на иконку "3000", выбрать опцию "Принять участие" и выбрать поезд, обозначенный соответствующим символом. Стоимость такого билета будет покрыта за счет километрового лимита.

Для жителей Одессы это шанс бесплатно путешествовать по Украине. Инициатива имеет целью поддержать передвижение граждан в сложный зимний период и расширить возможности внутреннего туризма.

Напомним, мы сообщали, что Молдова изменила правила въезда в страну. Также мы писали о том, какие билеты на поезд нельзя будет купить после 14 декабря.

Одесса Укрзализныця путешествие Одесская область Новости Одессы поезд
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации