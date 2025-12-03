Как одесситам воспользоваться новой программой от "Укрзализныци"

Поезд на вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине стартовал тест программы бесплатных железнодорожных поездок на общее расстояние 3000 километров. Можно оформить до четырех путешествий. Программа создана для поддержки жителей прифронтовых регионов в зимний период.

Новини.LIVE рассказывают, как одесситам воспользоваться бесплатным проездом.

Реклама

Читайте также:

Бесплатные билеты

С 3 декабря в приложении "Укрзализныця" заработала возможность оформить бесплатные билеты в рамках программы "3000 км по Украине". Одесситы могут выбрать до четырех путешествий, общая длина которых не должна превышать 3000 километров. Она действует на 24 направлениях, в частности на маршрутах Одесса—Запорожье и Днепр—Одесса.

На отдельных направлениях предусмотрены детские вагоны, в которых также доступны бесплатные места. Километры списываются автоматически после оформления билета, а использовать их можно до конца 2026 года.

Как воспользоваться

Чтобы получить бесплатный билет, нужно установить или обновить приложение "Укрзализныця" и подтвердить аккаунт через Дія.Підпис. После этого следует нажать на иконку "3000", выбрать опцию "Принять участие" и выбрать поезд, обозначенный соответствующим символом. Стоимость такого билета будет покрыта за счет километрового лимита.

Для жителей Одессы это шанс бесплатно путешествовать по Украине. Инициатива имеет целью поддержать передвижение граждан в сложный зимний период и расширить возможности внутреннего туризма.

Напомним, мы сообщали, что Молдова изменила правила въезда в страну. Также мы писали о том, какие билеты на поезд нельзя будет купить после 14 декабря.