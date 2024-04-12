Безмарно та тепло — синоптики порадували одеситів погодою на сьогодні
Сьогодні, 12 квітня, в Одесу завітає безхмарна та тепла погода, даруючи мешканцям чудову нагоду насолодитися безтурботними прогулянками та відпочинком на свіжому повітрі. Температура повітря буде близько +22°С вдень і +14°С вночі. Температура морської води становитиме +5...+10 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Вітер змінних напрямків до 7 м/с.
- Температура вночі +13...+15°С, вдень +21...23°С.
Схід сонця: 12 квітня сонце зійшло о 06:14.
Захід сонця: 12 квітня сонце заходитиме о 19:40.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 26 хвилини.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5 — 10 м/с.
- Температура вночі +10...+15°C, вдень +21...+26°C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 12 квітня
Сьогодні, 12 квітня, перед вихідними очікується зміна погоди в Україні. Більшість областей відчує зниження температури до +17°С...+22°С, але на південному сході місцями може бути тепліше — до +23°С...+26°С.
За словами синоптика, вітер буде північно-західним, переважно помірним. Водночас в північних областях може бути сильний вітер.
В Україні втримається антициклональний характер погоди — без опадів, хіба що можливі періодичні дощі на південному сході, Приазов'ї та в Криму.
Нагадаємо, що до 13 квітня в Одесі та області повідомили про підвищену пожежну небезпеку. Через сильний вітер та спеку синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.
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