Безмарно та тепло — синоптики порадували одеситів погодою на сьогодні

Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 квітня, в Одесу завітає безхмарна та тепла погода, даруючи мешканцям чудову нагоду насолодитися безтурботними прогулянками та відпочинком на свіжому повітрі. Температура повітря буде близько +22°С вдень і +14°С вночі. Температура морської води становитиме +5...+10 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Переважно сонячно.

Без опадів.

Вітер змінних напрямків до 7 м/с.

Температура вночі +13...+15°С, вдень +21...23°С.

Схід сонця: 12 квітня сонце зійшло о 06:14.

Захід сонця: 12 квітня сонце заходитиме о 19:40.

Тривалість світлового дня: 13 годин і 26 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно сонячно.

Без опадів.

Вітер північний, 5 — 10 м/с.

Температура вночі +10...+15°C, вдень +21...+26°C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 12 квітня

Сьогодні, 12 квітня, перед вихідними очікується зміна погоди в Україні. Більшість областей відчує зниження температури до +17°С...+22°С, але на південному сході місцями може бути тепліше — до +23°С...+26°С.

За словами синоптика, вітер буде північно-західним, переважно помірним. Водночас в північних областях може бути сильний вітер.

В Україні втримається антициклональний характер погоди — без опадів, хіба що можливі періодичні дощі на південному сході, Приазов'ї та в Криму.

Погода в Україні. Фото: скриншот



Нагадаємо, що до 13 квітня в Одесі та області повідомили про підвищену пожежну небезпеку. Через сильний вітер та спеку синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.