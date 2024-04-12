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Безмарно та тепло — синоптики порадували одеситів погодою на сьогодні

12 квітня 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Безмарно та тепло — синоптики порадували одеситів погодою на сьогодні
Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 12 квітня, в Одесу завітає безхмарна та тепла погода, даруючи мешканцям чудову нагоду насолодитися безтурботними прогулянками та відпочинком на свіжому повітрі. Температура повітря буде близько +22°С вдень і +14°С вночі.  Температура морської води становитиме +5...+10 °С.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Переважно сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер змінних напрямків до 7 м/с.
  • Температура вночі +13...+15°С, вдень +21...23°С.

Схід сонця: 12 квітня сонце зійшло о 06:14.
Захід сонця: 12 квітня сонце заходитиме о 19:40.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 26 хвилини.

Безмарно та тепло — синоптики порадували одеситів погодою на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 5 — 10 м/с.
  • Температура вночі +10...+15°C, вдень +21...+26°C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Безмарно та тепло — синоптики порадували одеситів погодою на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 12 квітня

Сьогодні, 12 квітня, перед вихідними очікується зміна погоди в Україні. Більшість областей відчує зниження температури до +17°С...+22°С, але на південному сході місцями може бути тепліше — до +23°С...+26°С. 

За словами синоптика, вітер буде північно-західним, переважно помірним. Водночас в північних областях може бути сильний вітер.

В Україні втримається антициклональний характер погоди — без опадів, хіба що можливі періодичні дощі на південному сході, Приазов'ї та в Криму.

Безмарно та тепло — синоптики порадували одеситів погодою на сьогодні - фото 3
Погода в Україні. Фото: скриншот


Нагадаємо, що до 13 квітня в Одесі та області повідомили про підвищену пожежну небезпеку. Через сильний вітер та спеку синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.

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