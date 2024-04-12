Безоблачно и тепло — синоптики порадовали одесситов погодой на сегодня
Сегодня, 12 апреля, Одессу посетит безоблачная и теплая погода, давая жителям прекрасную возможность насладиться беззаботными прогулками и отдыхом на свежем воздухе. Температура воздуха будет около +22°С днем и +14°С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Преимущественно солнечно.
- Без осадков.
- Ветер переменных направлений до 7 м/с.
- Температура ночью +13...+15°С, днем +21...23°С.
Восход: 12 апреля солнце взошло в 06:14.
Заход: 12 апреля солнце будет заходить в 19:40.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 26 минут.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно солнечно.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +10...+15°C, днем +21...+26°C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 12 апреля
Сегодня, 12 апреля, перед выходными ожидается смена погоды в Украине. Большинство областей ощутит понижение температуры до +17°С...+22°С, но на юго-востоке местами может быть теплее — до +23°С...+26°С.
По словам синоптика, ветер будет северо-западным, преимущественно умеренным. В северных областях может быть сильный ветер.
В Украине сохранится антициклональный характер погоды без осадков, разве что возможны периодические дожди на юго-востоке, Приазовье и в Крыму.
Напомним, что до 13 апреля в Одессе и области сообщили о повышенной пожарной опасности. Из-за сильного ветра и жары синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.
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