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Безоблачно и тепло — синоптики порадовали одесситов погодой на сегодня

12 апреля 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Безоблачно и тепло — синоптики порадовали одесситов погодой на сегодня
Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 12 апреля, Одессу посетит безоблачная и теплая погода, давая жителям прекрасную возможность насладиться беззаботными прогулками и отдыхом на свежем воздухе. Температура воздуха будет около +22°С днем и +14°С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Преимущественно солнечно.
  • Без осадков.
  • Ветер переменных направлений до 7 м/с.
  • Температура ночью +13...+15°С, днем +21...23°С.

Восход: 12 апреля солнце взошло в 06:14.
Заход: 12 апреля солнце будет заходить в 19:40.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 26 минут.

Безоблачно и тепло — синоптики обрадовали одесситов погодой на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно солнечно.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +10...+15°C, днем +21...+26°C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Безоблачно и тепло — синоптики обрадовали одесситов погодой на сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, перед выходными ожидается смена погоды в Украине. Большинство областей ощутит понижение температуры до +17°С...+22°С, но на юго-востоке местами может быть теплее — до +23°С...+26°С.

По словам синоптика, ветер будет северо-западным, преимущественно умеренным. В северных областях может быть сильный ветер.

В Украине сохранится антициклональный характер погоды без осадков, разве что возможны периодические дожди на юго-востоке, Приазовье и в Крыму.

Безоблачно и тепло — синоптики порадовали одесситов погодой на сегодня - фото 3
Погода в Украине. Фото: скриншот


Напомним, что до 13 апреля в Одессе и области сообщили о повышенной пожарной опасности.   Из-за сильного ветра и жары синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.

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