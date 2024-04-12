Безоблачно и тепло — синоптики порадовали одесситов погодой на сегодня

Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 апреля, Одессу посетит безоблачная и теплая погода, давая жителям прекрасную возможность насладиться беззаботными прогулками и отдыхом на свежем воздухе. Температура воздуха будет около +22°С днем и +14°С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Преимущественно солнечно.

Без осадков.

Ветер переменных направлений до 7 м/с.

Температура ночью +13...+15°С, днем +21...23°С.

Восход: 12 апреля солнце взошло в 06:14.

Заход: 12 апреля солнце будет заходить в 19:40.

Продолжительность светового дня: 13 часов и 26 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно солнечно.

Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10...+15°C, днем +21...+26°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, перед выходными ожидается смена погоды в Украине. Большинство областей ощутит понижение температуры до +17°С...+22°С, но на юго-востоке местами может быть теплее — до +23°С...+26°С.

По словам синоптика, ветер будет северо-западным, преимущественно умеренным. В северных областях может быть сильный ветер.

В Украине сохранится антициклональный характер погоды без осадков, разве что возможны периодические дожди на юго-востоке, Приазовье и в Крыму.

Погода в Украине. Фото: скриншот



Напомним, что до 13 апреля в Одессе и области сообщили о повышенной пожарной опасности. Из-за сильного ветра и жары синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.