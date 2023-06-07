Безпечна цифрова освіта в Одесі: підсумки круглого столу

Круглий стіл з питань інформаційної безпеки у сфері освіти.Фото: Одеська міська рада

В Одесі відбувся круглий стіл, на якому представники різних організацій обговорювали актуальні питання інформаційної безпеки в сфері освіти. Один з основних пунктів порядку денного був присвячений впровадженню цифрових ресурсів в управлінні закладами освіти.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Під час засідання було розглянуто різні аспекти, що стосуються інформаційної безпеки. Обговорювалися питання захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, виконання вимог законодавства про захист персональних даних, організація телекомунікаційних і комп'ютерних систем у закладах загальної середньої освіти, а також засади забезпечення кібербезпеки України.

Ірина Столбова, заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, розповіла про важливі цифрові технології, які вже впроваджуються в освітніх закладах Одеси. Такі заходи є частиною Міської програми розвитку освіти на найближчі роки, яка передбачає фінансову підтримку інформатизації системи освіти.

Ірина Столбова. Фото: Одеська міська рада

Учасники круглого столу також поділилися своїм досвідом використання цифрових інструментів у вищих навчальних закладах та впровадженні електронного документообігу в органах влади. Крім того, обговорювалися питання забезпечення кібербезпеки України, а також створення захищеного середовища для освітніх закладів з використанням сучасних технічних рішень.

Нагадаємо, в Одесі стартував загальноміський проєкт з психологічної підтримки для учасників освітнього процесу, відомий як "Сильні разом". Після презентації проєкту відбулася перша лінійка майстер-класів спрямованих на надання психологічної підтримки, стабілізацію емоційного стану та навчання першої психологічної допомоги.