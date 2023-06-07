Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Безпечна цифрова освіта в Одесі: підсумки круглого столу arrow

Безпечна цифрова освіта в Одесі: підсумки круглого столу

7 червня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Безпечна цифрова освіта в Одесі: підсумки круглого столу
Круглий стіл з питань інформаційної безпеки у сфері освіти.Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі відбувся круглий стіл, на якому представники різних організацій обговорювали актуальні питання інформаційної безпеки в сфері освіти. Один з основних пунктів порядку денного був присвячений впровадженню цифрових ресурсів в управлінні закладами освіти. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Під час засідання було розглянуто різні аспекти, що стосуються інформаційної безпеки. Обговорювалися питання захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, виконання вимог законодавства про захист персональних даних, організація телекомунікаційних і комп'ютерних систем у закладах загальної середньої освіти, а також засади забезпечення кібербезпеки України.

Ірина Столбова, заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, розповіла про важливі цифрові технології, які вже впроваджуються в освітніх закладах Одеси. Такі заходи є частиною Міської програми розвитку освіти на найближчі роки, яка передбачає фінансову підтримку інформатизації системи освіти.

Ірина Столбова. Фото: Одеська міська рада
Ірина Столбова. Фото: Одеська міська рада

Учасники круглого столу також поділилися своїм досвідом використання цифрових інструментів у вищих навчальних закладах та впровадженні електронного документообігу в органах влади. Крім того, обговорювалися питання забезпечення кібербезпеки України, а також створення захищеного середовища для освітніх закладів з використанням сучасних технічних рішень.

Нагадаємо, в Одесі стартував загальноміський проєкт з психологічної підтримки для учасників освітнього процесу, відомий як "Сильні разом". Після презентації проєкту відбулася перша лінійка майстер-класів спрямованих на надання психологічної підтримки, стабілізацію емоційного стану та навчання першої психологічної допомоги.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB