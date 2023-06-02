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"Сильні разом": в Одесі стартував проєкт підтримки для учнів

2 червня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Сильні разом": в Одесі стартував проєкт підтримки для учнів
Учні на лекції з психологічної підтримки. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі стартував загальноміський проєкт з психологічної підтримки для учасників освітнього процесу, відомий як "Сильні разом". Після презентації проєкту відбулася перша лінійка майстер-класів спрямованих на надання психологічної підтримки, стабілізацію емоційного стану та навчання першої психологічної допомоги.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Досвідчені психологи, представники освітніх закладів Одеси, провели цікаві та корисні заняття для учнів, їх батьків та педагогів, включаючи тематичні обговорення, активності та вправи. Учасники майстер-класів здобули нові навички в галузі надання першої психологічної допомоги та змогли вчитися розпізнавати та регулювати свій емоційний стан.

Діти на лекції. Фото: Одеська міська рада
Діти на лекції. Фото: Одеська міська рада

Протягом літа, з червня по серпень 2023 року, заплановано проведення пілотних заходів проєкту, а з вересня він буде функціонувати на рівні всіх освітніх закладів міста. Цей проєкт спрямований на дітей дошкільного та шкільного віку, їх батьків, педагогічних працівників та працівників психологічної служби.

Головна мета проєкту полягає в підтримці та сприянні відновленню емоційного стану, який був порушений травматичними та кризовими подіями. Це досягається шляхом підвищення рівня загальної психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, що стосується самодопомоги та надання допомоги оточуючим.

Нагадаємо, на Київщині відбулась партнерська зустріч "Сучасні тенденції в організації шкільного харчування". На ній заступник голови Одеської ОДА Роман Григоришин та директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак відзвітували першій леді про успіхи в реалізації кулінарного хабу в Одеській області. 

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