"Сильные вместе": в Одессе стартовал проект поддержки для учащихся

Учащиеся на лекции по психологической поддержке. Фото: Одесский городской совет

В Одессе стартовал общегородской проект психологической поддержки для участников образовательного процесса, известный как "Сильные вместе". После презентации проекта состоялась первая линейка мастер-классов, направленных на оказание психологической поддержки, стабилизацию эмоционального состояния и обучение первой психологической помощи.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Опытные психологи, представители образовательных учреждений Одессы провели интересные и полезные занятия для учащихся, их родителей и педагогов, включая тематические обсуждения, активности и упражнения. Участники мастер-классов получили новые навыки в области оказания первой психологической помощи и смогли учиться распознавать и регулировать свое эмоциональное состояние.

Дети на лекции. Фото: Одесский городской совет

В течение лета с июня по август 2023 года запланировано проведение пилотных мероприятий проекта, а с сентября он будет функционировать на уровне всех образовательных учреждений города. Этот проект направлен на детей дошкольного и школьного возраста, их родителей, педагогов и психологов.

Главная цель проекта заключается в поддержании и содействии восстановлению эмоционального состояния, которое было нарушено травматическими и кризисными событиями. Это достигается путем повышения уровня общей психологической культуры всех участников образовательного процесса, что касается самопомощи и оказания помощи окружающим.

Напомним, в Киевской области состоялась партнерская встреча "Современные тенденции в организации школьного питания". На ней заместитель председателя Одесской ОГА Роман Григоришин и директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак отчитались первой леде об успехах в реализации кулинарного хаба в Одесской области.