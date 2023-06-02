Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Сильные вместе": в Одессе стартовал проект поддержки для учащихся arrow

"Сильные вместе": в Одессе стартовал проект поддержки для учащихся

2 июня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Сильные вместе": в Одессе стартовал проект поддержки для учащихся
Учащиеся на лекции по психологической поддержке. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе стартовал общегородской проект психологической поддержки для участников образовательного процесса, известный как "Сильные вместе". После презентации проекта состоялась первая линейка мастер-классов, направленных на оказание психологической поддержки, стабилизацию эмоционального состояния и обучение первой психологической помощи.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Опытные психологи, представители образовательных учреждений Одессы провели интересные и полезные занятия для учащихся, их родителей и педагогов, включая тематические обсуждения, активности и упражнения. Участники мастер-классов получили новые навыки в области оказания первой психологической помощи и смогли учиться распознавать и регулировать свое эмоциональное состояние.

Дети на лекции. Фото: Одесский городской совет
Дети на лекции. Фото: Одесский городской совет

В течение лета с июня по август 2023 года запланировано проведение пилотных мероприятий проекта, а с сентября он будет функционировать на уровне всех образовательных учреждений города. Этот проект направлен на детей дошкольного и школьного возраста, их родителей, педагогов и психологов.

Главная цель проекта заключается в поддержании и содействии восстановлению эмоционального состояния, которое было нарушено травматическими и кризисными событиями. Это достигается путем повышения уровня общей психологической культуры всех участников образовательного процесса, что касается самопомощи и оказания помощи окружающим.

Напомним, в Киевской области состоялась партнерская встреча "Современные тенденции в организации школьного питания". На ней заместитель председателя Одесской ОГА Роман Григоришин и директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак отчитались первой леде об успехах в реализации кулинарного хаба в Одесской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас