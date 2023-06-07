Безопасное цифровое образование в Одессе: итоги круглого стола

Круглый стол по вопросам информационной безопасности в сфере образования. Фото: Одесский городской совет

В Одессе прошел круглый стол, на котором представители разных организаций обсуждали актуальные вопросы информационной безопасности в сфере образования. Один из основных пунктов повестки дня был посвящен внедрению цифровых ресурсов в управлении учебными заведениями.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В ходе заседания были рассмотрены различные аспекты информационной безопасности. Обсуждались вопросы защиты информации в информационно-коммуникационных системах, выполнения требований законодательства о защите персональных данных, организация телекоммуникационных и компьютерных систем в учреждениях общего среднего образования, а также принципы обеспечения кибербезопасности Украины.

Ирина Столбова, заместитель директора Департамента образования и науки Одесского городского совета, рассказала о важных цифровых технологиях, которые уже внедряются в образовательных учреждениях Одессы. Такие мероприятия являются частью Городской программы развития образования в ближайшие годы, которая предусматривает финансовую поддержку информатизации системы образования.

Ирина Столбовая. Фото: Одесский городской совет

Участники круглого стола также поделились своим опытом использования цифровых инструментов в высших учебных заведениях и внедрении электронного документооборота в органах власти. Кроме того, обсуждались вопросы обеспечения кибербезопасности Украины, а также создание защищенной среды для образовательных учреждений с использованием современных технических решений.

Напомним, в Одессе стартовал общегородской проект по психологической поддержке для участников образовательного процесса, известный как "Сильные вместе". После презентации проекта состоялась первая линейка мастер-классов, направленных на оказание психологической поддержки, стабилизацию эмоционального состояния и обучение первой психологической помощи.