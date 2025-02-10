Аграрії Одеській області зможуть дізнаватись про обрабки в єдиній системі

Безпека бджіл на Одещині — в Україні запустили застосунок
У Державному аграрному реєстрі для суб’єктів господарювання створили новий електронний сервіс завчасного сповіщення щодо обробок полів. Ця система стане першим етапом впровадження сервісу "Є-Бджільництво" на практиці.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Нові можливості аграріїв
Завчасне сповіщення допоможе бджолярам у разі планової обробки убезпечити своїх комах від отруєння речованами, якими обробляють поля від шкідників, Також завдяки цьому сервісу аграрії отримають інші нові можливості, а саме:
- вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР);
- подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки;
- обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги;
- обрати період для запланованої обробки ЗЗР;
- обрати засоби захисту рослин із реєстру;
- обрати земельні ділянки, які плануються обробляти;
- інформувати органи місцевого самоврядування, на землях яких запланована обробка ЗЗР;
- інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками;
- зробити автоматичний розрахунок рекомендованої кількості бджолиних сімей на площу ділянок, засіяних обраним типом культури.
- інтегрувати ДАР із реєстром пасічників;
- встановити геопозиції пасіки;
- надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв;
- подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення;
- обрати тип вирощуваної культури;
- брати земельні ділянки, на яких вирощується культура.
Крім того, новий електронний сервіс повністю інтегрується з державним реєстром пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, реєстром паспортів пасік, та "Трембітою".
Нагадаю, нещодавно ми писали про гранти для виноробів та медоварів Одещини. А також про диких бджіл у Тузлівських лиманах.
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