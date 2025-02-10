Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Безпека бджіл на Одещині — в Україні запустили застосунок arrow

Безпека бджіл на Одещині — в Україні запустили застосунок

10 лютого 2025 12:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Аграрії Одеській області зможуть дізнаватись про обрабки в єдиній системі
Бджола збирає пилок. Фото ілюстративне: 12 канал
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У Державному аграрному реєстрі для суб’єктів господарювання створили новий електронний сервіс завчасного сповіщення щодо обробок полів. Ця система стане першим етапом впровадження  сервісу "Є-Бджільництво" на практиці.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України

Читайте також:

Нові можливості аграріїв

Завчасне сповіщення допоможе бджолярам у разі планової обробки убезпечити своїх комах від отруєння речованами, якими обробляють поля від шкідників, Також завдяки цьому сервісу аграрії отримають інші нові можливості, а саме:

  • вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР);
  • подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки;
  • обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги;
  • обрати період для запланованої обробки ЗЗР;
  • обрати засоби захисту рослин із реєстру;
  • обрати земельні ділянки, які плануються обробляти;
  • інформувати органи місцевого самоврядування, на землях яких запланована обробка ЗЗР;
  • інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками;
  • зробити автоматичний розрахунок рекомендованої кількості бджолиних сімей на площу ділянок, засіяних обраним типом культури.
  • інтегрувати ДАР із реєстром пасічників;
  • встановити геопозиції пасіки;
  • надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв;
  • подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення;
  • обрати тип вирощуваної культури;
  • брати земельні ділянки, на яких вирощується культура.

Крім того, новий електронний сервіс повністю інтегрується з державним реєстром пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, реєстром паспортів пасік, та "Трембітою". 

Нагадаю, нещодавно ми писали про гранти для виноробів та медоварів Одещини. А також про диких бджіл у Тузлівських лиманах
 

Одеса Одеська область Новини Одеси бджільництво агросектор
Реклама
Реклама
Реклама