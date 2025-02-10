Аграрії Одеській області зможуть дізнаватись про обрабки в єдиній системі

Бджола збирає пилок. Фото ілюстративне: 12 канал

У Державному аграрному реєстрі для суб’єктів господарювання створили новий електронний сервіс завчасного сповіщення щодо обробок полів. Ця система стане першим етапом впровадження сервісу "Є-Бджільництво" на практиці.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Нові можливості аграріїв

Завчасне сповіщення допоможе бджолярам у разі планової обробки убезпечити своїх комах від отруєння речованами, якими обробляють поля від шкідників, Також завдяки цьому сервісу аграрії отримають інші нові можливості, а саме:

вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР);

подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки;

обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги;

обрати період для запланованої обробки ЗЗР;

обрати засоби захисту рослин із реєстру;

обрати земельні ділянки, які плануються обробляти;

інформувати органи місцевого самоврядування, на землях яких запланована обробка ЗЗР;

інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками;

зробити автоматичний розрахунок рекомендованої кількості бджолиних сімей на площу ділянок, засіяних обраним типом культури.

інтегрувати ДАР із реєстром пасічників;

встановити геопозиції пасіки;

надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв;

подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення;

обрати тип вирощуваної культури;

брати земельні ділянки, на яких вирощується культура.

Крім того, новий електронний сервіс повністю інтегрується з державним реєстром пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, реєстром паспортів пасік, та "Трембітою".

Нагадаю, нещодавно ми писали про гранти для виноробів та медоварів Одещини. А також про диких бджіл у Тузлівських лиманах.

