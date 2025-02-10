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Безопасность пчел на Одесчине — в Украине запустили приложение

10 февраля 2025 12:15
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Аграрии Одесской области смогут узнавать об оброботке в единой системе
Пчела собирает пыльцу. Фото иллюстративное: 12 канал
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Государственном аграрном реестре для субъектов хозяйствования создали новый электронный сервис заблаговременного оповещения об обработках полей. Эта система станет первым этапом внедрения сервиса "Е-Пчеловодство" на практике.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Заблаговременное оповещение поможет пчеловодам в случае плановой обработки обезопасить своих насекомых от отравления веществами, которыми обрабатывают поля от вредителей, Также благодаря этому сервису аграрии получат другие новые возможности, а именно:

  • вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);
  • подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;
  • выбрать пасечника из списка тех, кто предложил свои услуги;
  • выбрать период для запланированной обработки СЗР;
  • выбрать средства защиты растений из реестра;
  • выбрать земельные участки, которые планируются обрабатывать;
  • информировать органы местного самоуправления, на землях которых запланирована обработка СЗР;
  • информировать пчеловодов, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками;
  • сделать автоматический расчет рекомендованного количества пчелиных семей на площадь участков, засеянных выбранным типом культуры.
  • интегрировать ДАР с реестром пасечников;
  • установить геопозиции пасеки;
  • отправить отзыв пасечника на заявки от аграриев;
  • подать заявку на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении;
  • выбрать тип выращиваемой культуры;
  • брать земельные участки, на которых выращивается культура.

Кроме того, новый электронный сервис полностью интегрируется с государственным реестром пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, реестром паспортов пасек, и "Трембитой".

Напомню, недавно мы писали о грантах для виноделов и медоваров Одесской области. А также о диких пчелах в Тузловских лиманах.

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