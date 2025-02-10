Аграрии Одесской области смогут узнавать об оброботке в единой системе

Безопасность пчел на Одесчине — в Украине запустили приложение
В Государственном аграрном реестре для субъектов хозяйствования создали новый электронный сервис заблаговременного оповещения об обработках полей. Эта система станет первым этапом внедрения сервиса "Е-Пчеловодство" на практике.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Новые возможности аграриев
Заблаговременное оповещение поможет пчеловодам в случае плановой обработки обезопасить своих насекомых от отравления веществами, которыми обрабатывают поля от вредителей, Также благодаря этому сервису аграрии получат другие новые возможности, а именно:
- вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);
- подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;
- выбрать пасечника из списка тех, кто предложил свои услуги;
- выбрать период для запланированной обработки СЗР;
- выбрать средства защиты растений из реестра;
- выбрать земельные участки, которые планируются обрабатывать;
- информировать органы местного самоуправления, на землях которых запланирована обработка СЗР;
- информировать пчеловодов, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками;
- сделать автоматический расчет рекомендованного количества пчелиных семей на площадь участков, засеянных выбранным типом культуры.
- интегрировать ДАР с реестром пасечников;
- установить геопозиции пасеки;
- отправить отзыв пасечника на заявки от аграриев;
- подать заявку на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении;
- выбрать тип выращиваемой культуры;
- брать земельные участки, на которых выращивается культура.
Кроме того, новый электронный сервис полностью интегрируется с государственным реестром пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, реестром паспортов пасек, и "Трембитой".
Напомню, недавно мы писали о грантах для виноделов и медоваров Одесской области. А также о диких пчелах в Тузловских лиманах.
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