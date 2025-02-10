Аграрии Одесской области смогут узнавать об оброботке в единой системе

Пчела собирает пыльцу. Фото иллюстративное: 12 канал

В Государственном аграрном реестре для субъектов хозяйствования создали новый электронный сервис заблаговременного оповещения об обработках полей. Эта система станет первым этапом внедрения сервиса "Е-Пчеловодство" на практике.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Новые возможности аграриев

Заблаговременное оповещение поможет пчеловодам в случае плановой обработки обезопасить своих насекомых от отравления веществами, которыми обрабатывают поля от вредителей, Также благодаря этому сервису аграрии получат другие новые возможности, а именно:

вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);

подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;

выбрать пасечника из списка тех, кто предложил свои услуги;

выбрать период для запланированной обработки СЗР;

выбрать средства защиты растений из реестра;

выбрать земельные участки, которые планируются обрабатывать;

информировать органы местного самоуправления, на землях которых запланирована обработка СЗР;

информировать пчеловодов, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками;

сделать автоматический расчет рекомендованного количества пчелиных семей на площадь участков, засеянных выбранным типом культуры.

интегрировать ДАР с реестром пасечников;

установить геопозиции пасеки;

отправить отзыв пасечника на заявки от аграриев;

подать заявку на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении;

выбрать тип выращиваемой культуры;

брать земельные участки, на которых выращивается культура.

Кроме того, новый электронный сервис полностью интегрируется с государственным реестром пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, реестром паспортов пасек, и "Трембитой".

Напомню, недавно мы писали о грантах для виноделов и медоваров Одесской области. А также о диких пчелах в Тузловских лиманах.