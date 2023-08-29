Скільки укриттів у школах Одеси

Захисні укриття в школах. Фото: Олена Буйневич

Станом на 1 вересня у 89 навчальних закладах Одеси повністю облаштовані захисні укриття. Ще така ж кількість укриттів буде готова до кінця вересня.

Про це під час брифінгу розказала директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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За її словами, для того, аби визначитися яка кількість учнів буде навчатися цього року очно, в навчальних закладах двічі було проведено опитування серед батьків.

Олена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

"Якщо на початку літа у нас було 70% тих, хто бажає вийти очно, то після обстрілів і руйнування, цей показник на 10% зменшився. Але все-таки залишається близько 60 тисяч дітей, які будуть 1 вересня сидіти за партами", — проінформувала Буйневич.

Облаштування укриттів

Також вона нагадала, що для того, аби школа працювала, в ній обов’язково має бути укриття. Тому всі заклади освіти в Одесі отримали фінансування на їх облаштування.

"Маємо 89 закладів, де все готово і така ж кількість буде протягом вересня ще готова. Нам дорікають, що окремі заклади довго готуються. Ми дійсно в цьому питанні не поспішаємо. Адже спочатку все треба правильно спланувати, спроектувати, після експертизи погодити. І лише після погодження та доопрацювань будівельники можуть братися до виконання робіт", — розказала Олена Буйневич.

Види укриттів

Станом на сьогодні, в одеських школах є укриття кількох типів: 4 бомбосховища, а всі інші — найпростіші укриття. Вони гарантують безпеку від ураження уламками. Завдання вчителів, зазначає Буйневич, негайно після повітряної тривоги провести дітей до укриття.

"Ми не можемо брати на себе, як військові експерти повноцінну відповідальність, але гарантуємо, що школа працює лише тоді, коли там належним чином облаштоване укриття. Там є вентиляція, каналізація, водопостачання, протипожежна сигналізація, освітлення, медичні препарати. Але батьки мають приготувати для дитини, яка йде до школи, найпростіші речі: питну воду, щоб не шукати її, печиво. В укритті діти отримують психологічну допомогу, з ними будуть вчителі. Там, де великі укриття — уроки продовжаться", — зазначила Олена Буйневич.

Правила перебування в укритті

Крім того, батьки можуть під час тривоги разом із дитиною зайти до укриття. Якщо сигнал тривоги лунає протягом освітнього процесу і батьки є десь поруч, то їх просять не відволікати вчителів, бо виводити дитину з укриття ніхто не буде.

"Станом на сьогодні на ремонти укриттів із міського бюджету виділили 300 млн грн. Батьки долучилися до контролю освоєння цих коштів. Це дало змогу нам оперативно реагувати на певні недоліки, які з’являлися під час ремонту. Втім нині 26 закладів освіту по місту постраждали від обстрілів, гроші вже виділено на їх відновлення, вікна вже замовили, найближчим часом все відремонтуємо. Складніша ситуація із закладами освіти, що є пам’ятками архітектури, там процес відновлення буде довшим. Фінансування місто виділяє, гроші з батьків не збиратимуть, це стосується й укриттів", — резюмувала Олена Буйневич.

Нагадаємо, цього року навчальний процес очно розпочнеться для 60 тисяч одеських школярів. Всі інші — будуть відвідувати уроки дистанційно.