Сколько укрытий в школах Одессы

Защитные укрытия в школах. Фото: Елена Буйневич

По состоянию на 1 сентября в 89 учебных заведениях Одессы полностью обустроены защитные укрытия. Еще такое же количество укрытий будет готово к концу сентября.

Об этом во время брифинга рассказала директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По ее словам, для того, чтобы определиться, какое количество учеников будет учиться в этом году очно, в учебных заведениях дважды был проведен опрос среди родителей.

Елена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

"Если в начале лета у нас было 70% желающих выйти очно, то после обстрелов и разрушения, этот показатель на 10% уменьшился. Но все-таки остается около 60 тысяч детей, которые будут 1 сентября сидеть за партами", — проинформировала Буйневич.

Обустройство укрытий

Также она напомнила, что для того, чтобы школа работала, в ней обязательно должно быть укрытие. Поэтому все учебные заведения в Одессе получили финансирование на их обустройство.

"У нас есть 89 заведений, где все готово и такое же количество будет в течение сентября еще готово. Нам упрекают, что отдельные заведения долго готовятся. Мы действительно в этом вопросе не спешим. Ведь сначала все нужно правильно спланировать, спроектировать, после экспертизы согласовать. И только после согласования и доработок строители могут приступать к выполнению работ", — рассказала Елена Буйневич.

Виды укрытий

По состоянию на сегодняшний день в одесских школах есть укрытие нескольких типов: 4 бомбоубежища, а все остальные — самые простые укрытия. Они обеспечивают безопасность от поражения обломками. Задача учителей, отмечает Буйневич, немедленно после воздушной тревоги провести детей до укрытия.

"Мы не можем брать на себя как военные эксперты полноценную ответственность, но гарантируем, что школа работает только тогда, когда там должным образом обустроено укрытие. Там есть вентиляция, канализация, водоснабжение, противопожарная сигнализация, освещение, медицинские препараты. Но родители должны приготовить для ребенка, который идет в школу, самые простые вещи: питьевую воду, чтобы не искать его, печенье. В укрытии дети получают психологическую помощь, с ними будут учителя. Там, где большие укрытия — уроки продолжатся", — отметила Елена Буйневич.

Правила пребывания в укрытии

Кроме того, родители могут во время тревоги вместе с ребенком войти в укрытие. Если сигнал тревоги раздается в течение образовательного процесса и родители где-то рядом, то их просят не отвлекать учителей, потому что выводить ребенка из укрытия никто не будет.

"По состоянию на сегодняшний день на ремонты укрытий из городского бюджета выделили 300 млн грн. Родители присоединились к контролю освоения этих средств. Это позволило нам оперативно реагировать на определенные недостатки, которые появлялись во время ремонта. Впрочем, сейчас 26 заведений образование по городу пострадали от обстрелов, деньги уже выделены на их восстановление, окна уже заказали, в ближайшее время все отремонтируем. Сложнее ситуация с учебными заведениями, которые являются памятниками архитектуры, там процесс восстановления будет длиннее", — резюмировала Елена Буйневич.

Напомним, в этом году учебный процесс начнется для 60 тысяч одесских школьников. Все остальные будут посещать уроки дистанционно.