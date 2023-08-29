На Одещині на облаштування укриття витратять 815 тис. грн.
У селі Першотравневе, що на Одещині, планують облаштувати захисні укриття меблями. Для цього оголосили тендер на їх закупівлю.
Відповідна інформація опублікована на платформі Рrozorro.
За умовами тендерної пропозиції відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Одеського району планує закупити: стіл дитячий "Веселка", стіл дитячий "Пелюсток", комплект меблів ігрових "Квіточка", комплект меблів ігрових "Розумниця". Загалом — 44 комплекти для облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо)
"Учасник при розрахунку ціни пропозиції не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції, про що має надати відповідні гарантії Замовнику у складі своєї пропозиції. До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов’язані з укладенням договору", — йдеться у тендерних вимогах.
На придбання меблів передбачено фінансування у розмірі 815 700 тис. грн.
Підрядник зобов’язаний до 31 жовтня 2023 доставити всі меблі.
Зазначимо, під час війни в Одесі вже понад 8 місяців ремонтують укриття, на яке витратили майже 11 мільйонів гривень. Проте наразі комунальники повідомляють, що потрібно ще чотири.
Нагадаємо, в Одесі планують закупити шкільні меблі для закладів освіти за 5 мільйонів гривень. Передбачається, що їх використовуватимуть в укриттях під час повітряних тривог.