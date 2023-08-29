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На Одещині на облаштування укриття витратять 815 тис. грн.

29 серпня 2023 07:00
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Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині на облаштування укриття витратять 815 тис. грн.
Захисне укриття. Фото: Олександр Лончак
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У селі Першотравневе, що на Одещині, планують облаштувати захисні укриття меблями. Для цього оголосили тендер на їх закупівлю.

Відповідна інформація опублікована на платформі Рrozorro.

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За умовами тендерної пропозиції відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Одеського району планує закупити: стіл дитячий "Веселка", стіл дитячий "Пелюсток", комплект меблів ігрових "Квіточка", комплект меблів ігрових "Розумниця". Загалом — 44 комплекти для облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо)

"Учасник при розрахунку ціни пропозиції не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції, про що має надати відповідні гарантії Замовнику у складі своєї пропозиції. До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов’язані з укладенням договору", — йдеться у тендерних вимогах.

На придбання меблів передбачено фінансування у розмірі 815 700 тис. грн.

Підрядник зобов’язаний до 31 жовтня 2023 доставити всі меблі.

Зазначимо, під час війни в Одесі вже понад 8 місяців ремонтують укриття, на яке витратили майже 11 мільйонів гривень. Проте наразі комунальники повідомляють, що потрібно ще чотири.

Нагадаємо, в Одесі планують закупити шкільні меблі для закладів освіти за 5 мільйонів гривень. Передбачається, що їх використовуватимуть в укриттях під час повітряних тривог.

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