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В Одесской области на обустройство укрытия потратят 815 тыс. грн.

29 августа 2023 07:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области на обустройство укрытия потратят 815 тыс. грн.
Защитное укрытие. Фото: Александр Лончак
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В селе Первомайское Одесской области планируют обустроить защитные укрытия мебелью. Для этого объявили тендер на их закупку.

Соответствующая информация опубликована на платформе Рrozorro.

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По условиям тендерного предложения отдел образования, молодежи и спорта Визирского сельского совета Одесского района планирует закупить: стол детский "Радуга", стол детский "Лепесток", комплект мебели игровой "Цветок", комплект мебели игровой "Умница". В общей сложности — 44 комплекта для обустройства сооружений гражданской защиты (укрытия, бомбоубежища и т.п.)

"Участник при расчете цены предложения не имеет права включать в цену какие-либо расходы, понесенные им в процессе подготовки тендерного предложения, о чем должен предоставить соответствующие гарантии Заказчику в составе своего предложения. В цену тендерного предложения не включаются расходы, связанные с заключением договора", — говорится в тендерных требованиях.

На покупку мебели предусмотрено финансирование в размере 815 700 тыс. грн.

Подрядчик обязан до 31 октября 2023 года доставить всю мебель.

Отметим, во время войны в Одессе уже более 8 месяцев ремонтируют укрытие, на которое потратили около 11 миллионов гривен. Однако коммунальщики сообщают, что нужно еще четыре.

Напомним, в Одессе планируют закупить школьную мебель для учебных заведений за 5 миллионов гривен. Предполагается, что они будут использоваться в укрытиях во время воздушных тревог.

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