Рятувальники перевіряють готовність одеських шкіл до навчального року

Рятувальники перевіряють школи. Фото: ДСНС

Новий навчальний рік наближається стрімкими кроками, і першочерговим завданням є забезпечити максимальну безпеку для учнів. Відтак, рятувальники продовжують перевіряти навчальні заклади Одещини.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій оглянули заклади освіти Подільського району. В ході інспекцій рятувальники приділили особливу увагу дотриманню правил пожежної безпеки, наявності систем пожежного захисту та наявності засобів пожежогасіння. Крім того, вони надали керівникам навчальних закладів методичні рекомендації щодо створення місць для укриття учнів у разі потреби.

Рятувальник перевірив школу. Фото: ДСНС

Перевірка пожежної безпеки. Фото: ДСНС

Навчальний рік 2023/24

До початку навчального року залишилось зовсім трохи. Батьки, особливо ті, хто щойно переїхав до Одеси, активно цікавляться можливістю влаштування своїх дітей до місцевих шкіл. Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила куди звертатись аби вашу дитину зарахували до школи.

Нагадаємо, цьогоріч одеські школярі знову проведуть акцію на підтримки воїнів ЗСУ. "Перше вересня без квітів" бере свій старт ще з 2014 року, коли 2-й інтернат (тепер Ланжеронівський ліцей) збирав допомогу бійцям на схід.

Раніше ми писали, що з 1 вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.