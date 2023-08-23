Навчальний рік 2023/24: як швидко зарахувати дитину в школу в Одесі

Школярі за партою. Фото: google

До початку навчального року залишилось зовсім трохи. Батьки, особливо ті, хто щойно переїхав до Одеси, активно цікавляться можливістю влаштування своїх дітей до місцевих шкіл.

Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила куди звертатись аби вашу дитину зарахували до школи.

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"Новий навчальний незабаром, тож є необхідність оперативно вирішити питання навчання дитини. Щоб зробити це максимально швидко, можна звертатися у відділ освіти вашого району", — йдеться в повідомленні.

Хаджибейський район

Телефони:

063 248 9974

(048) 761 24 34

Контактна особа: Наталія Вороненко.

Київський район

Телефони:

(048)753-00-30

(048)753-00-31

Контактна особа: Катерина Колеснік.

Приморський район

Телефони:

776-10-10

776-10-11

Контактна особа: Юлія Філлер, Яна Яночка.

Пересипський район

Телефони:

(048) 2 340472

(048) 2 340481

0675192692

Контактна особа: Тетяна Саідова.

Якщо виникне необхідність звернутися до Департаменту освіти, ви можете зв'язатися за номером 7253593. Людмила Вихватенко готова надати відповіді на ваші питання. Також за цим же номером ви зможете записатися на особистий прийом до Олени Буйневич.

Нагадаємо, цьогоріч одеські школярі знову проведуть акцію на підтримки воїнів ЗСУ. "Перше вересня без квітів" бере свій старт ще з 2014 року, коли 2-й інтернат (тепер Ланжеронівський ліцей) збирав допомогу бійцям на схід.

Раніше ми писали, що з 1 вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.

До початку нового навчального року залишаються лічені дні, а одеські батьки вже поступово готують своїх дітей до 1 вересня. Новини.LIVE перевірили, у скільки цьогоріч обійдеться батькам зібрати дитину до школи, деталі — читайте у матеріалі.