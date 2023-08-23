Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Навчальний рік 2023/24: як швидко зарахувати дитину в школу в Одесі arrow

Навчальний рік 2023/24: як швидко зарахувати дитину в школу в Одесі

23 серпня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Навчальний рік 2023/24: як швидко зарахувати дитину в школу в Одесі
Школярі за партою. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

До початку навчального року залишилось зовсім трохи. Батьки, особливо ті, хто щойно переїхав до Одеси, активно цікавляться можливістю влаштування своїх дітей до місцевих шкіл.

Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила куди звертатись аби вашу дитину зарахували до школи. 

Читайте також:

"Новий навчальний незабаром, тож є необхідність оперативно вирішити питання навчання дитини. Щоб зробити це максимально швидко, можна звертатися у відділ освіти вашого району", — йдеться в повідомленні. 

Хаджибейський район 

Телефони:

  • 063 248 9974
  • (048) 761 24 34 

Контактна особа: Наталія Вороненко.

Київський район 

Телефони:

  • (048)753-00-30
  • (048)753-00-31 

Контактна особа: Катерина Колеснік.

Приморський район 

Телефони:

  • 776-10-10
  • 776-10-11 

Контактна особа: Юлія Філлер, Яна Яночка.

Пересипський район 

Телефони:

  • (048) 2 340472
  • (048) 2 340481
  • 0675192692 

Контактна особа: Тетяна Саідова.

Якщо виникне необхідність звернутися до Департаменту освіти, ви можете зв'язатися за номером 7253593. Людмила Вихватенко готова надати відповіді на ваші питання. Також за цим же номером ви зможете записатися на особистий прийом до Олени Буйневич.

Нагадаємо, цьогоріч одеські школярі знову проведуть акцію на підтримки воїнів ЗСУ. "Перше вересня без квітів" бере свій старт ще з 2014 року, коли 2-й інтернат (тепер Ланжеронівський ліцей) збирав допомогу бійцям на схід.

Раніше ми писали, що з 1 вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.

До початку нового навчального року залишаються лічені дні, а одеські батьки вже поступово готують своїх дітей до 1 вересня. Новини.LIVE перевірили, у скільки цьогоріч обійдеться батькам зібрати дитину до школи, деталі — читайте у матеріалі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз