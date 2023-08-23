Учебный год 2023/24: как быстро зачислить ребенка в школу в Одессе
До начала учебного года осталось совсем немного. Родители, особенно те, кто только что переехал в Одессу, активно интересуются возможностью устройства своих детей в местные школы.
Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила, куда обращаться, чтобы вашего ребенка зачислили в школу.
"Новый учебный вскоре, поэтому необходимо оперативно решить вопрос обучения ребенка. Чтобы сделать это максимально быстро, можно обращаться в отдел образования вашего района", — говорится в сообщении.
Хаджибейский район
Телефоны:
- 063 248 9974
- (048) 761 24 34
Контактное лицо: Наталья Вороненко.
Киевский район
Телефоны:
- (048)753-00-30
- (048)753-00-31
Контактное лицо: Екатерина Колесник.
Приморский район
Телефоны:
- 776-10-10
- 776-10-11
Контактное лицо: Юлия Филлер, Яна Яночка.
Пересыпский район
Телефоны:
- (048) 2 340472
- (048) 2 340481
- 0675192692
Контактное лицо: Татьяна Саидова.
Если возникнет необходимость обратиться в Департамент образования, вы можете связаться по номеру 7253593. Людмила Выхватенко готова ответить на ваши вопросы. Также по этому же номеру вы сможете записаться на личный прием к Елене Буйневич.
Напомним, в этом году одесские школьники снова проведут акцию в поддержку воинов ВСУ. "Первое сентября без цветов" берет свой старт еще с 2014 года, когда 2-й интернат (теперь Ланжероновский лицей) собирал помощь бойцам на восток.
Раньше мы писали, что с 1 сентября в Одессе 90% школ будут работать в смешанном формате. Это связано с тем, что бомбоубежища в некоторых учебных заведениях не способны вместить большое количество людей.
До начала нового учебного года остаются считанные дни, а родители уже постепенно готовят своих детей к 1 сентября. Новини.LIVE проверили, во сколько в этом году родителям обойдется собрать ребенка в школу, детали — читайте в материале.