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Учебный год 2023/24: как быстро зачислить ребенка в школу в Одессе

23 августа 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Учебный год 2023/24: как быстро зачислить ребенка в школу в Одессе
Школьники за партой. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

До начала учебного года осталось совсем немного. Родители, особенно те, кто только что переехал в Одессу, активно интересуются возможностью устройства своих детей в местные школы.

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила, куда обращаться, чтобы вашего ребенка зачислили в школу.

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"Новый учебный вскоре, поэтому необходимо оперативно решить вопрос обучения ребенка. Чтобы сделать это максимально быстро, можно обращаться в отдел образования вашего района", — говорится в сообщении.

Хаджибейский район

Телефоны:

  • 063 248 9974
  • (048) 761 24 34

Контактное лицо: Наталья Вороненко.

Киевский район

Телефоны:

  • (048)753-00-30
  • (048)753-00-31

Контактное лицо: Екатерина Колесник.

Приморский район

Телефоны:

  • 776-10-10
  • 776-10-11

Контактное лицо: Юлия Филлер, Яна Яночка.

Пересыпский район

Телефоны:

  • (048) 2 340472
  • (048) 2 340481
  • 0675192692

Контактное лицо: Татьяна Саидова.

Если возникнет необходимость обратиться в Департамент образования, вы можете связаться по номеру 7253593. Людмила Выхватенко готова ответить на ваши вопросы. Также по этому же номеру вы сможете записаться на личный прием к Елене Буйневич.

Напомним, в этом году одесские школьники снова проведут акцию в поддержку воинов ВСУ. "Первое сентября без цветов" берет свой старт еще с 2014 года, когда 2-й интернат (теперь Ланжероновский лицей) собирал помощь бойцам на восток.

Раньше мы писали, что с 1 сентября в Одессе 90% школ будут работать в смешанном формате. Это связано с тем, что бомбоубежища в некоторых учебных заведениях не способны вместить большое количество людей.

До начала нового учебного года остаются считанные дни, а родители уже постепенно готовят своих детей к 1 сентября. Новини.LIVE проверили, во сколько в этом году родителям обойдется собрать ребенка в школу, детали — читайте в материале.

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