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Спасатели проверяют готовность одесских школ к учебному году

24 августа 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Спасатели проверяют готовность одесских школ к учебному году
Спасатели проверяют школы. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Новый учебный год приближается стремительными шагами, и первоочередной задачей является обеспечить максимальную безопасность для учащихся. Следовательно, спасатели продолжают проверять учебные заведения Одесчины.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осмотрели учебные заведения Подольского района. В ходе инспекций спасатели уделили особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности, наличия систем пожарной защиты и средств пожаротушения. Кроме того, они предоставили руководителям учебных заведений методические рекомендации по созданию мест для укрытия учащихся в случае необходимости.

Фото: ГСЧС
Спасатель проверил школу. Фото: ГСЧС
Проверка пожаробезопасности. Фото: ГСЧС
Проверка пожаробезопасности. Фото: ГСЧС

Учебный год 2023/24

До начала учебного года осталось совсем немного. Родители, особенно те, кто только что переехал в Одессу, активно интересуются возможностью устройства своих детей в местные школы. Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила, куда обращаться, чтобы вашего ребенка зачислили в школу.

Напомним, в этом году одесские школьники снова проведут акцию в поддержку воинов ВСУ. "Первое сентября без цветов" берет свой старт еще с 2014 года, когда 2-й интернат (теперь Ланжероновский лицей) собирал помощь бойцам на восток.

Раньше мы писали, что с 1 сентября в Одессе 90% школ будут работать в смешанном формате. Это связано с тем, что бомбоубежища в некоторых учебных заведениях не способны вместить большое количество людей.

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