Безпілотники західних партнерів продовжують вести розвідку в Чорному морі, — Гуменюк

Американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. Фото: google.com

В Чорному морі окрім флоту та авіації рф, розвідку продовжують проводити й західні партнери. Наразі безпілотник США продовжує обстежувати ситуацію над акваторією.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"Наші партнери усвідомлюють, що нам потрібна ця інформація для вдалого проведення бойових дій. Адже робота Сил оборони ускладнена тим, що ворог ховається за мирним населенням. Тож точні розвіддані нам вкрай потрібні", — зазначила Наталя Гуменюк.

Збиття безпілотника США

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оприлюднили відеозапис, зроблений з борту атакованого росіянами дрона. На відео видно, як представник країни-агресора атакує безпілотник армії США.

Американська сторона припускає, що росія таки змогла дістати уламки пошкодженого американського безпілотника-розвідника. У США тим часом замислилися над форматом розвідувальної роботи у районі Чорного моря.

Тим часом новий американський безпілотник RQ-4 Global Hawk вже на місії в Чорному морі. Від авіабази Сігонелла він полетів у бік тимчасово окупованого Криму.