Беспилотники западных партнеров продолжают разведку в Черном море, — Гуменюк

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Фото: google.com

В Черном море кроме флота и авиации россии, разведку продолжают проводить и западные партнеры. В настоящее время беспилотник США продолжает обследовать ситуацию над акваторией.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Наши партнеры осознают, что нам нужна эта информация для удачного проведения боевых действий. Ведь работа Сил обороны усложнена тем, что враг прячется за мирным населением. Так что точные разведданные нам крайне нужны", — отметила Наталья Гуменюк.

Избиение беспилотника США

Напомним, Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.

Американская сторона предполагает, что россия смогла достать обломки поврежденного американского беспилотника-разведчика. В США в это время задумались над форматом разведывательной работы в районе Черного моря.

Между тем, новый американский беспилотник RQ-4 Global Hawk уже на миссии в Черном море. От авиабазы Сигонелла он улетел в сторону временно оккупированного Крыма.