Безплатна діагностика ВІЛ та СНІД в Одесі

Чоловік здає кров на аналіз. Фото ілюстративне: pixabay

Через необізнаність, щодня тисячі людей в Україні заражаються інфекціями, які передаються статевим шляхом. Для запобігання стрімкого росту хвороб-ІПСШ в Одесі працює центр, де можна зробити безкоштовне тестування на наявність таких інфекцій.

Про це Новинам.LIVE розповіли у Wellness Center AHF.

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Наразі Одеський регіон серед лідерів за кількістю захворювань на ІПСШ. Саме тому у місті з'являються нові точки діагностики.

"Ми працюємо у багатьох регіонах, проте наразі акцент робимо на містах-мільйонниках, таких як Львів або Одеса. Після початку війни саме у цих містах збільшилася кількість населення, тому ми зі свого боку допомагаємо людям дбати про своє статеве здоров'я", — сказала представниця програми Ксенія Воронова.

Також у центрі наголосили, що наразі проводиться один мультитест, який вказує на наявність одразу чотирьох хвороб, що пришвидшує лікування.

"Якщо не займатися лікуванням, певні ІПСШ можуть призвести до довгострокових незворотних наслідків, а деякі можуть бути потенційно летальними", — додала представниця центру.

Де можна пройти діагностику

У Wellness Center AHF на вулиці Велика Арнаутська, 44. Клініка "Test & Treat" працює:

з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00,

в суботу з 10:00 до 16:00.

Усі деталі можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, В Одесі від початку 2023 року провели понад 14 тисяч тестувань на ВІЛ. Наразі у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги міста можна безоплатно пройти обстеження.