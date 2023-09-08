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Безплатна діагностика ВІЛ та СНІД: де в Одесі можна зробити тест

8 вересня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Безплатна діагностика ВІЛ та СНІД в Одесі
Чоловік здає кров на аналіз. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через необізнаність, щодня тисячі людей в Україні заражаються інфекціями, які передаються статевим шляхом. Для запобігання стрімкого росту хвороб-ІПСШ в Одесі працює центр, де можна зробити безкоштовне тестування на наявність таких інфекцій. 

Про це Новинам.LIVE розповіли у Wellness Center AHF.

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Наразі Одеський регіон серед лідерів за кількістю захворювань на ІПСШ. Саме тому у місті з'являються нові точки діагностики.

"Ми працюємо у багатьох регіонах, проте наразі акцент робимо на містах-мільйонниках, таких як Львів або Одеса. Після початку війни саме у цих містах збільшилася кількість населення, тому ми зі свого боку допомагаємо людям дбати про своє статеве здоров'я", — сказала представниця програми Ксенія Воронова.

Також у центрі наголосили, що наразі проводиться один мультитест, який вказує на наявність одразу чотирьох хвороб, що пришвидшує лікування. 

"Якщо не займатися лікуванням, певні ІПСШ можуть призвести до довгострокових незворотних наслідків, а деякі можуть бути потенційно летальними", — додала представниця центру. 

Де можна пройти діагностику

У Wellness Center AHF на вулиці Велика Арнаутська, 44. Клініка "Test & Treat" працює:

  • з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00,
  • в суботу з 10:00 до 16:00.

Усі деталі можна дізнатися за посиланням. 

Нагадаємо, В Одесі від початку 2023 року провели понад 14 тисяч тестувань на ВІЛ. Наразі у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги міста можна безоплатно пройти обстеження.

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