Безплатна діагностика ВІЛ та СНІД в Одесі

Безплатна діагностика ВІЛ та СНІД: де в Одесі можна зробити тест
Через необізнаність, щодня тисячі людей в Україні заражаються інфекціями, які передаються статевим шляхом. Для запобігання стрімкого росту хвороб-ІПСШ в Одесі працює центр, де можна зробити безкоштовне тестування на наявність таких інфекцій.
Про це Новинам.LIVE розповіли у Wellness Center AHF.
Наразі Одеський регіон серед лідерів за кількістю захворювань на ІПСШ. Саме тому у місті з'являються нові точки діагностики.
"Ми працюємо у багатьох регіонах, проте наразі акцент робимо на містах-мільйонниках, таких як Львів або Одеса. Після початку війни саме у цих містах збільшилася кількість населення, тому ми зі свого боку допомагаємо людям дбати про своє статеве здоров'я", — сказала представниця програми Ксенія Воронова.
Також у центрі наголосили, що наразі проводиться один мультитест, який вказує на наявність одразу чотирьох хвороб, що пришвидшує лікування.
"Якщо не займатися лікуванням, певні ІПСШ можуть призвести до довгострокових незворотних наслідків, а деякі можуть бути потенційно летальними", — додала представниця центру.
Де можна пройти діагностику
У Wellness Center AHF на вулиці Велика Арнаутська, 44. Клініка "Test & Treat" працює:
- з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00,
- в суботу з 10:00 до 16:00.
Усі деталі можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, В Одесі від початку 2023 року провели понад 14 тисяч тестувань на ВІЛ. Наразі у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги міста можна безоплатно пройти обстеження.