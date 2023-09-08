Бесплатная диагностика ВИЧ и СПИДа в Одессе

Человек сдает кровь на анализ. Фото иллюстративное: pixabay

Из-за неосведомленности, ежедневно тысячи людей в Украине заражаются инфекциями , передающимися половым путем. Для предотвращения стремительного роста болезней ИППП в Одессе работает центр, где можно сделать бесплатное тестирование на наличие таких инфекций.

Об этом сообщили в Wellness Center AHF.

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Сейчас Одесский регион среди лидеров по количеству заболеваний ИППП. Поэтому в городе появляются новые точки диагностики.

"Мы работаем во многих регионах, однако сейчас акцент делаем на городах-миллионниках, таких, как Львов или Одесса. После начала войны именно в этих городах увеличилось количество населения, поэтому мы со своей стороны помогаем людям заботиться о своем половом здоровье", — сказала представительница программы Ксения Воронова.

Также в центре подчеркнули, что сейчас проводится один мультитест, указывающий на наличие сразу четырех болезней, что ускоряет лечение.

"Если не заниматься лечением, определенные ИППП могут привести к долгосрочным необратимым последствиям, а некоторые могут быть потенциально летальными", — добавила представительница центра.

Где можно пройти диагностику

В Wellness Center AHF по улице Большая Арнаутская, 44. Клиника "Test & Treat" работает:

с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00,

в субботу с 10:00 до 16:00.

Все детали можно узнать по ссылке.

Напомним, В Одессе с начала 2023 года было проведено более 14 тысяч тестирований на ВИЧ. В настоящее время во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи города можно безвозмездно пройти обследование.