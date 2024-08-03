В Одесі жінки незаконно хотіли вивести чоловіка із ТЦК — сталася бійка

Бійка з ТЦК в Одесі — у військкоматі пояснили причину агресивної поведінки жінок
У суботу, 3 серпня, в Одесі двоє жінок проникли на територію Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та намагалися вивести звідти чоловіка. Працівники військкомату намагалися попередити незаконні дії.
Про це повідомили у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП.
Позиція ТЦК
У Центрі комплектування зазначають, що інцидент на вулиці Пироговська пов’язаний з незаконним проникненням на територію військкомату невідомих осіб.
"Під час заїзду транспортного засобу на територію центру ці особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії", — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що працівники ТЦК та військовослужбовці роти охорони намагалися перешкодити військовозобов’язаному залишити територію.
Позиція учасниць конфлікту
За словами однієї з жінок, представники ТЦК вранці забрали її батька в бус та відібрали в нього телефон.
Згодом сім'я чоловіка дізналася, куди його відвезли, тому вони приїхали переконатися, що з ним все добре.
Жінка каже, що з Центру комплектування чоловіків збирались відвозити в інше місце, тому зав'язалась сутичка.
Читайте Новини.LIVE!