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Бійка з ТЦК в Одесі — у військкоматі пояснили причину агресивної поведінки жінок

3 серпня 2024 23:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Одесі жінки незаконно хотіли вивести чоловіка із ТЦК — сталася бійка
Бійка в Одесі з працівниками ТЦК. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 3 серпня, в Одесі двоє жінок проникли на територію Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та намагалися вивести звідти чоловіка. Працівники військкомату намагалися попередити незаконні дії.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП.

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Позиція ТЦК

У Центрі комплектування зазначають, що інцидент на вулиці Пироговська пов’язаний з незаконним проникненням на територію військкомату невідомих осіб.

"Під час заїзду транспортного засобу на територію центру ці особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що працівники ТЦК та військовослужбовці роти охорони намагалися перешкодити військовозобов’язаному залишити територію.

В Одесі чергова бійка с ТЦК
Повідомлення Одеського ТЦК та СП у Facebook

Позиція учасниць конфлікту 

За словами однієї з жінок, представники ТЦК вранці забрали її батька в бус та відібрали в нього телефон.

Згодом сім'я чоловіка дізналася, куди його відвезли, тому вони приїхали переконатися, що з ним все добре.

Жінка каже, що з Центру комплектування чоловіків збирались відвозити в інше місце, тому зав'язалась сутичка.

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