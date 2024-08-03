В Одессе женщины незаконно хотели вывести мужчину из ТЦК — произошла потасовка

Драка в Одессе с работниками ТЦК. Фото: скриншот

В субботу, 3 августа, в Одессе две женщины проникли на территорию Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и пытались вывести мужчину. Работники военкомата пытались предотвратить незаконные действия.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП.

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Позиция ТЦК

В Центре комплектования отмечают, что инцидент на улице Пироговской связан с незаконным проникновением на территорию военкомата неизвестных лиц.

"Во время заезда транспортного средства на территорию центра эти лица незаконно вывели с территории военнообязанного гражданина, который находился на территории центра для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники ТЦК и военнослужащие роты охраны пытались помешать военнообязанному покинуть территорию.

Сообщение Одесского ТЦК и СП в Facebook

Позиция участниц конфликта

По словам одной из женщин, представители ТЦК утром забрали ее отца в бус и отобрали у него телефон.

Впоследствии семья мужчины узнала, куда его отвезли, поэтому они приехали убедиться, что с ним все хорошо.

Женщина говорит, что из Центра комплектования мужчин собирались увозить в другое место, поэтому завязалась стычка.