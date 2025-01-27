Морські піхотинці нищать ворога: відео

Військовий запускає дрон. Фото: Defense Express

Українські бійці успішно атакували позиції ворога на фронті. Морські піхотинці показали на відео знищення бронетехніки, ворожих позицій та особового складу російських окупантів.

Відео виклали військово-морські сили ЗС України.

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Морські піхотинці з 36-ї окремої бригади контрадмірала Михайла Білинського уразили засоби радіоелектронної боротьби ворога та завдали ударів по позиціях росіян. Завдяки використанню FPV-дронів, розвідники зруйнували ворожі укриття, вогневі позиції, місця накопичення військ і техніки противника, а також знищили транспортні засоби та обладнання окупантів.

Нагадаємо, що на Херсонському напрямку українські бійці також завдали ударів по ворожих позиціях. Окрім цього, росіяни втрачають техніку та живу силу і в Запорізькій області.