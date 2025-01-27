Морские пехотинцы уничтожают врага: видео

Бойцы морской пехоты ударили по позициям оккупанта — видео
Украинские бойцы успешно атаковали позиции врага на фронте. Морские пехотинцы показали на видео уничтожение бронетехники, вражеских позиций и личного состава российских оккупантов.
Видео выложили военно-морские силы ВС Украины.
Потери российских войск
Морские пехотинцы из 36-й отдельной бригады контр-адмирала Михаила Белинского поразили средства радиоэлектронной борьбы врага и нанесли удары по позициям россиян. Благодаря использованию FPV-дронов, разведчики разрушили вражеские укрытия, огневые позиции, места накопления войск и техники противника, а также уничтожили транспортные средства и оборудование оккупантов.
Напомним, что на Херсонском направлении украинские бойцы также нанесли удары по вражеским позициям. Кроме этого, россияне потеряли технику и живую силу и в Запорожской области.
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