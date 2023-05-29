Бійці одеської бригади "Лють" отримали нагороди

Штурмова бригада НПУ "Лють". Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині триває підготовка особового складу об’єднаної штурмової бригади НПУ "Лють" до спільних дій. Бійці проходять тренування з використання групової зброї в різних видах бою для подальшої участі у відсічі збройної агресії проти України.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Роботу об’єднаної штурмової бригади НПУ "Лють" на Одещині перевірив т.в.о. Голови Національної поліції України генерал поліції третього рангу Іван Вигівський.

Він вручив поліцейським, які продемонстрували найкращі результати у службі, відомчі відзнаки та спеціальні звання, а також подякував за мужність і професіоналізм. А начальник управління поліції особливого призначення №2 (штурмовий полк "Цунамі") Олександр Гостіщев отримав чергове звання підполковник.

"Ви вдосконалюєте свої навички, проходите бойове злагодження, готуєтеся для подальшої участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України. І життя та здоров’я кожного з вас — найцінніше. Як-то кажуть, не треба вмирати за Україну. За Україну треба вбивати ворога. Бережіть себе. Переможемо обов’язково. Україна — понад усе", — сказав очільник Нацполіції України.

Глава відомства подякував поліцейським за позицію, рішучість, мужність та силу і побажав після кожного бойового виїзду повертатися додому неушкодженими та з перемогою.

Нагадаємо, основний етап комплектування бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби було завершено 31 березня. Втім докомплектування "Гвардії наступу" продовжили до кінця квітня.