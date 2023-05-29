Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Бійці одеської бригади "Лють" отримали нагороди arrow

Бійці одеської бригади "Лють" отримали нагороди

29 травня 2023 17:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Бійці одеської бригади "Лють" отримали нагороди
Штурмова бригада НПУ "Лють". Фото: ГУНП в Одеській області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На Одещині триває підготовка особового складу об’єднаної штурмової бригади НПУ "Лють" до спільних дій. Бійці проходять тренування з використання групової зброї в різних видах бою для подальшої участі у відсічі збройної агресії проти України.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Роботу об’єднаної штурмової бригади НПУ "Лють" на Одещині перевірив т.в.о. Голови Національної поліції України генерал поліції третього рангу Іван Вигівський.

Він вручив поліцейським, які продемонстрували найкращі результати у службі, відомчі відзнаки та спеціальні звання, а також подякував за мужність і професіоналізм. А начальник управління поліції особливого призначення №2 (штурмовий полк "Цунамі") Олександр Гостіщев отримав чергове звання підполковник.

"Ви вдосконалюєте свої навички, проходите бойове злагодження, готуєтеся для подальшої участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України. І життя та здоров’я кожного з вас — найцінніше. Як-то кажуть, не треба вмирати за Україну. За Україну треба вбивати ворога. Бережіть себе. Переможемо обов’язково. Україна — понад усе", — сказав очільник Нацполіції України.

Глава відомства подякував поліцейським за позицію, рішучість, мужність та силу і побажав після кожного бойового виїзду повертатися додому неушкодженими та з перемогою.

Нагадаємо, основний етап комплектування бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби було завершено 31 березня. Втім докомплектування "Гвардії наступу" продовжили до кінця квітня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB