Продовжено набір до "Гвардії наступу": скільки охочих на Одещині

Як проходить набір до лав "Гвардії наступу", розповіли представники напрямків. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Основний етап комплектування бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби було завершено 31 березня. Втім докомплектування "Гвардії наступу" продовжили до кінця квітня.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника Південного регіонального управління з персоналу Державної прикордонної служби України Денис Рижук.

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Як зазначив офіцер, комплектація бригади "Сталевий кордон" прикордонної служби вже завершено. Однак керівництво Міністерства внутрішніх справ вирішило продовжити донабір у резерв до 30 квітня.

"В Одеській області кожен охочий вступити до лав бригади “Сталевий кордон” можуть звернутися через сайт чи через два Центри надання адміністративних послуг, які працюють в Одесі та Ізмаїлі. Можу додати, що загалом по Україні ми отримали 7200 заявок охочих приєднатися до нас, по Одеській області — 700", — зазначив Денис Рижук.

Олександр Гостіщев, командир штурмового полку "Цунамі" Головного управління Національної поліції в Одеській області, повідомив, що набір до правоохоронних органів України в розпалі. Додатково до бригади національної поліції "Лють" продовжено донабір до 30 квітня.

"Дуже великий конкурс, йде відбір на всі спеціальності. В Одесі нам навіть довелося відкрити окремий новий рекрутинговий центр", — зазначив офіцер.

В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що за бригади в Гвардії наступу, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплати й пільги гарантуватимуть.

Нагадаємо, в Одесі триває набір до добровольчого батальйону "Чорноморська січ". До нього хочуть приєднатися мешканці інших регіонів та іноземці.