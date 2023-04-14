Продлен набор в "Гвардию наступления": сколько желающих на Одесчине

Как проходит набор в ряды "Гвардии наступления", рассказали представители направлений. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Основной этап комплектования бригад Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы был завершен 31 марта. Впрочем, доукомплектование "Гвардии наступления" продлили до конца апреля.

Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель начальника Южного регионального управления по персоналу Государственной пограничной службы Украины Денис Рыжук.

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Как отметил офицер, комплектация бригады "Стальная граница" пограничной службы уже завершена. Однако руководство Министерства внутренних дел решило продлить набор в резерв до 30 апреля.

"В Одесской области каждый желающий вступить в ряды бригады "Стальная граница" могут обратиться через сайт или через два Центра предоставления административных услуг, которые работают в Одессе и Измаиле. Могу добавить, что всего по Украине мы получили 7200 заявок желающих присоединиться к нам, Одесской области — 700", — отметил Денис Рыжук.

Александр Гостищев, командир штурмового полка "Цунами" Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сообщил, что набор в правоохранительные органы Украины в разгаре. Дополнительно к бригаде национальной полиции "Лють" продлен набор до 30 апреля.

"Очень большой конкурс, идет отбор по всем специальностям. В Одессе нам даже пришлось открыть отдельный новый рекрутинговый центр", — отметил офицер.

В Министерстве внутренних дел и Национальной гвардии рассказали, что за бригады в Гвардии наступления, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплаты и льготы будут гарантировать.

Напомним, в Одессе продолжается набор в добровольческий батальон "Черноморская сечь". К нему хотят присоединиться жители других регионов и иностранцы.