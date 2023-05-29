Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Бойцы одесской бригады "Лють" получили награды arrow

Бойцы одесской бригады "Лють" получили награды

29 мая 2023 17:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Бойцы одесской бригады "Лют" получили награды
Штурмовая бригада НПУ "Лють". Фото: ГУНП в Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одесской области продолжается подготовка личного состава объединенной штурмовой бригады НПУ "Лють" к совместным действиям. Бойцы проходят тренировки по использованию группового оружия в разных видах боя для дальнейшего участия в отпоре вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Работу объединенной штурмовой бригады НПУ "Лють" в Одесской области проверил и.о. Главы Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Иван Выговский.

Он вручил полицейским, которые продемонстрировали лучшие результаты в службе, ведомственные награды и специальные звания, а также поблагодарил за мужество и профессионализм. А начальник управления полиции особого назначения №2 (штурмовой полк "Цунами") Александр Гостищев получил еще одно звание подполковник.

"Вы совершенствуете свои навыки, проходите боевое согласие, готовитесь для дальнейшего участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины. Жизнь и здоровье каждого из вас — самое ценное. Как говорится, не надо умирать за Украину. За Украину нужно убивать врага. Берегите себя. Победим обязательно. Украина — превыше всего", — сказал глава Нацполиции Украины.

Глава ведомства поблагодарил полицейских за позицию, решительность, мужество и силу и пожелал после каждого боевого выезда возвращаться домой невредимыми и с победой.

Напомним, основной этап комплектования бригад Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы был завершен 31 марта. Впрочем, доукомплектование "Гвардии наступления" продлили до конца апреля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас