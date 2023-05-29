Бойцы одесской бригады "Лют" получили награды

Бойцы одесской бригады "Лють" получили награды
В Одесской области продолжается подготовка личного состава объединенной штурмовой бригады НПУ "Лють" к совместным действиям. Бойцы проходят тренировки по использованию группового оружия в разных видах боя для дальнейшего участия в отпоре вооруженной агрессии против Украины.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Работу объединенной штурмовой бригады НПУ "Лють" в Одесской области проверил и.о. Главы Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Иван Выговский.
Он вручил полицейским, которые продемонстрировали лучшие результаты в службе, ведомственные награды и специальные звания, а также поблагодарил за мужество и профессионализм. А начальник управления полиции особого назначения №2 (штурмовой полк "Цунами") Александр Гостищев получил еще одно звание подполковник.
"Вы совершенствуете свои навыки, проходите боевое согласие, готовитесь для дальнейшего участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины. Жизнь и здоровье каждого из вас — самое ценное. Как говорится, не надо умирать за Украину. За Украину нужно убивать врага. Берегите себя. Победим обязательно. Украина — превыше всего", — сказал глава Нацполиции Украины.
Глава ведомства поблагодарил полицейских за позицию, решительность, мужество и силу и пожелал после каждого боевого выезда возвращаться домой невредимыми и с победой.
Напомним, основной этап комплектования бригад Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы был завершен 31 марта. Впрочем, доукомплектование "Гвардии наступления" продлили до конца апреля.