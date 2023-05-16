Бійці в Одесі можуть отримати компенсацію на протезування

Чоловік проходить реабілітацію після протезування. Фото: Андрій Марієнко / УНІАН

Одеська муніципальна влада впроваджує нову програму, яка спрямована на часткову компенсацію протезування військовослужбовців, досягаючи суми до 2 мільйонів гривень. Ця програма була запущена лише цього року, й наразі жодна людина ще не звернулася за допомогою.

Про це на брифінгу розповіла директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська.

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Згідно з оголошеними планами, в бюджеті передбачено 20 мільйонів гривень на цю програму. Однак, окрім цих коштів, додаткова державна допомога дозволить компенсувати послуги протезування на суму близько 2 мільйонів гривень, але не більше.

Процес визначення отримувачів компенсації буде залежати від рішень лікарів, посадовців та депутатів, які займатимуться оцінкою ситуацій і прийняттям відповідних рішень. Різні обставини будуть враховуватися при визначенні кандидатів на отримання фінансової допомоги.

Олена Китайська також наголосила на тому, що у місті Одеса діють інші програми підтримки військових. На реабілітацію та психологічну допомогу передбачено виділення по 16 тисяч гривень, а на послуги з професійної переорієнтації — до 25 тисяч гривень. Всі ці заходи спрямовані на надання широкого спектра підтримки для військових, які потребують допомоги після виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, у 2022 році 6 тисяч мешканців південного регіону України змогли отримати допоміжні засоби реабілітації завдяки спільній ініціативі медичних закладів та соціальних служб. У цілому було видано 25 тисяч направлень, з яких 3 тисячі припали на Одеську область, а також по 3 тисячі на Херсонську та Миколаївську області.