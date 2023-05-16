Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Бійці в Одесі можуть отримати компенсацію на протезування arrow

Бійці в Одесі можуть отримати компенсацію на протезування

16 травня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Бійці в Одесі можуть отримати компенсацію на протезування
Чоловік проходить реабілітацію після протезування. Фото: Андрій Марієнко / УНІАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська муніципальна влада впроваджує нову програму, яка спрямована на часткову компенсацію протезування військовослужбовців, досягаючи суми до 2 мільйонів гривень. Ця програма була запущена лише цього року, й наразі жодна людина ще не звернулася за допомогою. 

Про це на брифінгу розповіла директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська. 

Читайте також:

Згідно з оголошеними планами, в бюджеті передбачено 20 мільйонів гривень на цю програму. Однак, окрім цих коштів, додаткова державна допомога дозволить компенсувати послуги протезування на суму близько 2 мільйонів гривень, але не більше. 

Процес визначення отримувачів компенсації буде залежати від рішень лікарів, посадовців та депутатів, які займатимуться оцінкою ситуацій і прийняттям відповідних рішень. Різні обставини будуть враховуватися при визначенні кандидатів на отримання фінансової допомоги.

Олена Китайська також наголосила на тому, що у місті Одеса діють інші програми підтримки військових. На реабілітацію та психологічну допомогу передбачено виділення по 16 тисяч гривень, а на послуги з професійної переорієнтації — до 25 тисяч гривень. Всі ці заходи спрямовані на надання широкого спектра підтримки для військових, які потребують допомоги після виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, у 2022 році 6 тисяч мешканців південного регіону України змогли отримати допоміжні засоби реабілітації завдяки спільній ініціативі медичних закладів та соціальних служб. У цілому було видано 25 тисяч направлень, з яких 3 тисячі припали на Одеську область, а також по 3 тисячі на Херсонську та Миколаївську області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2022 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB