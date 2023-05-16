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Бойцы в Одессе могут получить компенсацию на протезирование

16 мая 2023 17:00
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Анна Мурадова
Редактор
Бойцы в Одессе могут получить компенсацию на протезирование
Человек проходит реабилитацию после протезирования. Фото: Андрей Мариенко / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские муниципальные власти внедряют новую программу, которая направлена на частичную компенсацию протезирования военнослужащих, достигая суммы до 2 миллионов гривен. Эта программа была запущена только в этом году, и ни один человек еще не обратился за помощью.

Об этом на брифинге рассказала директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская.

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Согласно объявленным планам, в бюджете предусмотрено 20 миллионов гривен на эту программу. Однако кроме этих средств, дополнительная государственная помощь позволит компенсировать услуги протезирования на сумму около 2 миллионов гривен, но не больше.

Процесс определения получателей компенсации будет зависеть от решений врачей, должностных лиц и депутатов, занимающихся оценкой ситуаций и принятием соответствующих решений. Различные обстоятельства будут учитываться при определении кандидатов на получение финансовой помощи.

Елена Китайская также отметила, что в городе Одесса действуют другие программы поддержки военных. На реабилитацию и психологическую помощь предусмотрено выделение по 16 тысяч гривен, а на услуги по профессиональной переориентации — до 25 тысяч гривен. Все эти меры направлены на предоставление широкого спектра поддержки для военных, нуждающихся в помощи после выполнения служебных обязанностей.

Напомним, в 2022 году 6 тысяч жителей южного региона Украины смогли получить вспомогательные средства реабилитации благодаря совместной инициативе медицинских учреждений и социальных служб. В общей сложности было выдано 25 тысяч направлений, из которых 3 тысячи пришлись на Одесскую область, а также по 3 тысячи на Херсонскую и Николаевскую области.

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